Moderner Fünfkampf : In Neuss geht es um DM-Titel

Im Kampf um die Deutschen Meistertitel können die Modernen Fünfkämpfer des Neusser Schwimmvereins auf den Heimvorteil vertrauen, denn am Samstag starten die U15-Titelkämpfe in Neuss. Für den NSV sind Philipp Ohlmann, Andre Kamp, Annabelle Philipp, Moritz Adam, Lilly Ader und Hannah Dicks bereit, in das Medaillenrennen einzugreifen. In Dicks und Adam sind zudem zwei Titelverteidiger mit dabei, die zuletzt bei den Deutschen Meisterschaften der U17 in Berlin überzeugen konnten. Dort landete das Duo auf den Plätzen zehn und acht.