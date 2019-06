Skaterhockey : Crash Eagles gelingt lockerer Sieg über Iserlohn

Kaarst Der Deutsche Meister schlägt die Samurai mit 15:6.

(sit) In kuschelig warmer Stadtparkhalle sorgte Skaterhockey-Erstligist Crash Eagles Kaarst vor knapp 300 Zuschauern mit einem 15:6-Sieg (7:1, 6:3, 2:2) über die Samurai Iserlohn für Kurzweil. Klare Verhältnisse schon im ersten Viertel: Johannes Matzken gelang ein Tor, Moritz Otten, Thimo Dietrich und Tim-Niklas Wolff trafen jeweils im Doppelpack. Nico Bongard hieß der Torschütze der Gäste. Stürmisch machten die Adler auch im zweiten Abschnitt weiter: Diesmal waren für Kaarst Eishockey-Star Marcel Noebels und Thimo Dietrich je zweimal sowie Timo Funk und Lennart Otten je einmal erfolgreich. Constantin Wichern (2) und Tim Linke hielten das Ergebnis für Iserlohn in einem erträglichen Rahmen. Im letzten Drittel trafen Marcel Noebels und Tobi Wolff für die Eagles, die nächste Woche am Europapokal der Meister in der Schweiz teilnehmen, sowie Nils Albrecht und Tim Linke für die Samurai.