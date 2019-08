Fußball : Disbudak glänzt bei Gnadental-Sieg

Neuss Im ersten Spiel gelingt dem Neuzugang ein Doppelpack.

(hynr) Die Einzelkämpfer der DJK Gnadental feierten in der schwierigen Düsseldorfer Fußball-Bezirksliga einen souveränen 2:0-Auftaktsieg. Beim TSV Solingen erzielte Neuzugang Derman Disbudak gleich im ersten Spiel nach seinem Kreuzbandriss einen Doppelpack. Nach einer guten halben Stunde fasste sich der Gnadentaler Stürmer ein Herz und zirkelte den Ball aus 20 Metern unhaltbar in den Winkel. Wenige Minuten später schob er aus acht Metern zum 2:0 ein. „Insgesamt haben wir cleverer gespielt“, sagt Johannes Schneider, Vorsitzender der DJK. In der zweiten Halbzeit rannten die Gastgeber an, doch spätestens an der Strafraumkante war Schluss für die Solinger und die DJK konnte den ersten Dreier einfahren.