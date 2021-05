Radfahren im Kreis Viersen : Kreis erhält Fördermittel für Radboxen Kreis erhält Fördermittel für Radboxen

Kreis Viersen Die abschließbaren Boxen für Fahrräder sollen unter anderem in Grefrath, Kempen, Tönisvorst und Willich - dort an zwei Standorten - installiert werden.

Das Konzept „Dein Radschloss“ verbinde hochwertige Fahrradboxen mit einem digitalen Buchungs- und Zugangssystem, teilte der Kreis mit. Insgesamt sind im Kreisgebiet 113 Radboxen an 13 Standorten vorgesehen. Im Ostkreis sollen die Radboxen am Bergerplatz in Grefrath, am Bahnhof in Kempen, am Wilhelmplatz in Tönisvorst, am Bahnhof in Anrath und in Willich am Kreisverkehr St. Töniser Straße/Bahnstraße installiert werden. Im Westkreis sollen die Boxen am Busbahnhof im Brüggener Zentrum, in Nettetal an den Bahnhöfen in Breyell und Kaldenkirchen sowie am Doerkesplatz in Lobberich, in Niederkrüchten am Lindbruch, in Schwalmtal-Waldniel an der Kirche sowie an den Bahnhöfen in Viersen-Boisheim und Viersen-Dülken platziert werden. Wenn alles glatt laufe, so der Kreis, könnten die Boxen zum Jahresende aufgestellt werden.