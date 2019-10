Veranstaltungskaufmann im Dorint Neuss : Einer der besten Azubis in Deutschland

Simon Klein hat seine Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann im Dorint-Hotel am Neusser Rosengarten gemacht. Foto: Andreas Woitschützke

Rhein-Kreis Simon Klein freut sich auf eine besondere Auszeichnung: Der Veranstaltungskaufmann, der seine Ausbildung im Dorint-Kongresshotel in Neuss absolviert hat, wurde als Jahresbester seines Fachs nach Berlin eingeladen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Andreas Buchbauer

Ein bisschen Sightseeing soll auch drin sein. Anfang Dezember wird Simon Klein nach Berlin fahren. Zwei bis drei Tage würde der 21-Jährige gern bleiben. An einem dieser Tage wird nicht das Brandenburger Tor, der Reichstag oder die East Side Gallery im Mittelpunkt stehen, sondern Simon Klein selbst. Am 9. Dezember zeichnet die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) die jahresbesten Auszubildenden aus – und da wird der junge Mann, der seine Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann im Dorint-Kongresshotel Düsseldorf-Neuss absolviert hat, dabei sein. „In einem Brief wurde mir mitgeteilt, dass ich zu den Jahresbesten gehöre“, sagt er. Keine Frage: Dieser Brief wird bei ihm zu Hause einen Ehrenplatz bekommen. Schließlich ist die Auszeichnung auch der Lohn für durchaus harte Arbeit.

Einmal gefeiert wurde schon: Im Dorint-Hotel stießen die Mitarbeiter auf den Erfolg ihres Kollegen an – in großer Runde. Rund 70 Mitarbeiter sind im Neusser Dorint beschäftigt und hoben das Glas auf Simon Klein. Marco Bensen, der als Regionaldirektor für das Dorint-Kongresshotel in der Quirinus-Stadt verantwortlich ist, lobt die Leistungen von Simon Klein. Gute Auszubildende habe man häufig. „Aber dass man den bundesweit Jahresbesten seines Fachs dabei hat, ist dann doch etwas Besonderes“, sagt Bensen.

Info Experten für alles rund um Events Veranstaltungskaufmann Die Konzipierung und Organisation von Veranstaltungen und deren reibungsloser Ablauf gehören zu den Hauptaufgaben. Das schließt die kaufmännischen Aufgaben und die Kostenkalkulation für die jeweilige Veranstaltung ein. Dauer Die Ausbildung dauert in der Regel drei Jahre.

Dass Simon Klein einmal den Weg zum Veranstaltungskaufmann einschlagen würde, war im Grunde abzusehen. Schon zu Schulzeiten am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium in Ratingen – dort ist der 21-Jährige zu Hause – hat er schon viel organisiert. „Wenn es zum Beispiel um Auftritte in der Aula ging, habe ich mich gerne um den Rahmen gekümmert“, sagt er. Die Mitarbeit in der Aula habe ihm großen Spaß gemacht, im Grunde sei er stets mit dabei gewesen. Eine Art „Mister Aula“, auf den Verlass war. Und der merkte: Veranstaltungen zu organisieren, das ist genau sein Ding.

Dass es ihn schließlich nach Neuss ins Dorint verschlug, stand rasch fest. „Es sollte einfach so sein“, sagt Simon Klein. Exakt eine Bewerbung habe er seinerzeit geschrieben und postwendend den Zuschlag erhalten. Im Haus fühlt er sich rundum wohl. Das liegt auch an der Vielfalt seiner Aufgaben. Von Fachtagungen bis hin zu großen Feiern. „Das können Vortragsreihen für 100 Leute sein oder auch große Kongresse für zum Beispiel 700, 800 Leute in der Stadthalle“, erklärt er.