Gewerkschaft Düsseldorf-Neuss : Kohleausstieg: IG Metall sieht 27.000 Arbeitsplätze bedroht

Rhein-Kreis Auf Initiative der IG Metall-Geschäftsstellen, die im oder am rheinischen Revier liegen, hat der 24. Ordentliche Gewerkschaftstag einen Antrag zur Gestaltung des Braunkohleausstiegs beschlossen.

Karsten Kaus, Geschäftsführer der IG Metall Düsseldorf-Neuss, erklärt in einer Mitteilung: „In der Region sind rund 27.000 Arbeitsplätze durch den Braunkohleausstieg bedroht. Etwa 6000 davon entfallen auf industrielle Zuliefer- oder Dienstleistungsunternehmen, die im Wesentlichen dem Organisationsbereich der IG Metall angehören. Auch hier darf niemand ins Bergfreie fallen.“

Er sorgt sich, dass der geforderte Kohleausstieg und ein verschärfter europäischer Emissionshandel das Aus für die Aluminium- und Stahlwerke in der Region bedeuten könnten. „Neben den Zulieferern und Dienstleistern setzen wir uns auch für die Beschäftigten der energieintensiven Industrie in der Region ein“, erklärt Volker Consoir, Geschäftsführer der IG Metall Düsseldorf-Neuss. „Auch hier gibt es massive Risiken für tausende Arbeitsplätze angesichts der bereits kurzfristig absehbaren Einschränkungen der Verfügbarkeit von Strom zu verlässlichen Bedingungen und wettbewerbsfähigen Kosten.“

Aus diesem Grund habe der Gewerkschaftstag beschlossen, dass sich die IG Metall dafür einsetzen werde, dass Beschäftigte in solchen Unternehmen im Falle des Verlustes ihres Arbeitsplatzes resultierend aus dem Kohleausstieg eine Leistung vergleichbar zum „Anpassungsgeld Bergbau“ für die originär beim bergbautreibenden Unternehmen beschäftigten Mitarbeiter erhalten, so Kaus. Zudem müssten Zulieferer aus Mittelstand und Handwerk bei der Entwicklung von Zukunftsperspektiven unterstützt und Qualifizierungsmaßnahmen für Arbeitnehmer für die neuen Herausforderungen geschaffen werden. Die IG Metall setze sich außerdem dafür ein, dass in der Region ein Fokus auf Schaffung neuer regionaler Wertschöpfungsketten liege.