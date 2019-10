Handball : Ex-Dormagener Stutzke spielt gegen Kroatien

Dormagen (-vk) In der vergangenen Saison spielte Lukas Stutzke noch für den TSV Bayer Dormagen in der Zweiten Handball-Bundesliga, jetzt wurde der 21-Jährige von Bundestrainer Christian Prokop ins Aufgebot für das Länderspiel am Mittwoch in Kroatien berufen.

