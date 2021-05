Anforderungsfabrik GmbH & Co KG : Rhein-Kreis fördert Kaarster Unternehmen mit 3000 Euro

Anforderungsfabrik GmbH & Co KG

Kaarst Das Kaarster Unternehmen Anforderungsfabrik GmbH & Co KG ist vom Rhein-Kreis Neuss mit einem Zuschuss aus dem Innovationsförderprogramm des Rhein-Kreises bedacht worden.

Die Kaarster Firma unterstützt Unternehmen mit einem Angebot aus Beratung, Coaching und Schulung dabei, Digitalisierungsprojekte zu identifizieren und umzusetzen sowie die Organisationsentwicklung zu begleiten. Durch die Corona-Pandemie musste das Unternehmen die sonst überwiegend in Präsenz stattfindenden Termine umstellen, und der Fokus fiel auf das Thema E-Learning. So kamen die Kaarster auf die Idee, selbst Beratungs- und Lernvideos zu produzieren.

Mit der Förderung durch das INNO-RKN-Programm in Höhe von 3000 Euro werden nun Videos für das E-Learning in einem eigens eingerichteten Studio hergestellt. „Ich freue mich über das Projekt, das einen Beitrag dazu leistet, den kleinen und mittleren Betrieben im Rhein-Kreis Neuss das Wissen über Digitalisierungsvorhaben innovativ zu vermitteln“, erklärt Landrat Hans-Jürgen Petrauschke.

„Mit den Videos möchten wir unsere modularen Lerninhalte besser vermitteln und unsere E-Learning-Plattform attraktiver gestalten. Das Besondere ist, dass wir so Unternehmen auch die Möglichkeit bieten, Lerninhalte individuell zusammenzustellen und die Personalentwicklung so gezielter, kostengünstiger und einfacher zu gestalten. Ein weiterer Vorteil ist, dass das Lernen so unabhängig von Ort und Zeit möglich wird“, sagt Anforderungsfabrik-Geschäftsführer Jesko Schneider. Schneider und sein Mitarbeiter Bernd Austinat nahmen den Förderbescheid von Landrat Petrauschke, Kreisdirektor Dirk Brügge und Madita Beeckmann von der Wirtschaftsförderung entgegen.