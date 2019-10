Eishockey : Aliens gewinnen ruppige Partie in Dortmund

Ratingen Die Ratinger Ice Aliens haben auch das zweite Spiel der Hauptrunde des NRW-Pokals gewonnen. Bei Landesligist Eis­adler Dortmund gewann der Regionalligist 6:2. Es war allerdings ein hartes Stück Arbeit, auch wenn das Ergebnis eindeutig klingt.

Im ersten Drittel gingen beide Teams ein hohes Tempo, die Gäste kamen mit dem Dortmunder Forechecking nicht zurecht. So musste eine Überzahl her, um ihnen die Führung zu ermöglichen: Pascal Rüwald hämmerte den Puck von der Blauen Linie zum 1:0 ins Netz.

Aliens-Trainer Andrej Fuchs stellte sein Team in der ersten Pause neu ein, das zahlte sich aus: Rüwald erhöhte auf 2:0 (34. Minute), Alexander Brinkmann (36.) und Dominik Scharfenorth (39.) stellten vor der zweiten Pause die Weichen auf Sieg. Im Schlussabschnitt wurde die Gangart der nun etwas erschöpften und frustrierten Hausherren deutlich ruppiger, was die Ratinger durchaus vor Probleme stellte. So nutzten die Dortmunder ein Gewirr vor dem Ratinger Kasten, um Torwart Felix Zerbe, der im Mitteldrittel noch bei einem Konter geglänzt hatte, erstmals zu überwinden (44.). Tim Brazda stellte zwar den alten Abstand wieder her (50.), doch nur 30 Sekunden später waren die Eisadler erneut erfolgreich. Als dann Ben Busch (54.) zum 6:2 traf, entstand auf dem Eis eine Box-Einlage, die wohl auch das Dortmunder Publikum anheizte: Es flogen Bierbecher und Gegenstände auf die Aliens-Bank, einige Anhänger der Hausherren eilten zu den Gäste-Fans, wurden aber vom Sicherheitspersonal aufgehalten. Nach den Strafen für den Dortmunder Bergstermann und den Ratinger Brazda (beide 2+2+2+10 Minuten) ging die Partie friedlich zu Ende.