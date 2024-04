Gutes Wetter, gute Zeiten Schnapszahl beim Citylauf Lintorf

Der veranstaltende TuS 08 hatte zudem insgesamt 40 Nachwuchs-Leichtathleten in den Altersklassen der Unter-Sechs- bis -Zwölfjährigen am Start, die Strecken von 400 bis 2000 Meter liefen. Altersklassen-Siege schafften dabei Jannis Soßalla in der U8 über 800 Meter und Philipp Everts in der M11, der über die zwei Kilometer als einziger Läufer unter der Neun-Minuten-Marke blieb. Über 1000 Meter kam Tilda Poggenpohl auf Rang drei der W8.