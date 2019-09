Fußball : Ratinger Reserve ist noch zu grün

Ratingen Der Bezirksligist aus Ratingen gleicht zwar zweimal aus, macht in Berghausen aber zu viele Fehler und bleibt im Tabellenkeller. Torwart Jan-Luca Klein verursacht einen Elfmeter, den er dann aber auch hält. Es ist schon seine zweite Parade gegen einen Strafstoß in dieser Saison.

Man war bei der RSV-Reserve nicht unzufrieden mit der Vorstellung. „Wir müssen Geduld haben mit dieser jungen Truppe“, sagte Manager Andre Schulz. „Junge Spieler machen nun mal Fehler, starke Gegner wie Berghausen wissen das, sie nutzen es brutal aus. Und Berghausen war stark. Die haben gleich vom Anpfiff weg viel Druck ausgeübt, was aber auch erwartet war. Dennoch war ein Punkt durchaus drin, die Chance in der Nachspielzeit musste genutzt werden.“ Da kam der eingewechselte Berkay Aydin nach feiner Vorarbeit des starken Kris Leipzig in beste Schussposition, aber er schloss zu überstürzt ab. Es fehlte auch der immer unauffällig, aber effektiv agierende Dario Mirosavljevic wegen der fünften Gelben Karte. Gegen Tabellenführer VfB Hilden II am Sonntag (13 Uhr, Keramag-Sportpark) ist er wieder dabei, dafür fehlt dann Timo Derichs. Auch er muss seine „Fünfte“ abbrummen.