Handball : TVR will aus dem Tabellenkeller

Zwei, die dem TV Ratingen sehr fehlen: Moritz Metelmann und Chris Schweinsberg sind verletzt (von rechts). Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Bislang haben die Ratinger noch keinen Punkt in dieser Saison einfahren können, ausgerechnet beim Tabellenzweiten in Burscheid, der HSG Bergische Panther II, soll es Zählbares in der Handball-Verbandsliga geben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Dem TV Ratingen droht in der Handball-Verbandsliga ein totaler Fehlstart und der Sturz in den Tabellenkeller. Die ersten drei Spiele gingen verloren und ob am Sonntagnachmittag in Burscheid bei der HSG Bergische Panther II (14.30 Uhr, Schulstraße) etwas zu holen ist, muss arg bezweifelt werden. Die gastgebende Drittliga-Reserve hat alle drei Spiele bislang gewonnen, belegt Platz zwei und hat mit Alex Zapf einen der besten Spieler der Liga in ihren Reihen.

Aber Chris Schweinsberg, Ratingens mitspielender Co-Trainer, sieht diese Auswärtsaufgabe erstaunlich locker. „Wir haben uns von Spiel zu Spiel gesteigert“, befindet der 33-Jährige. „Wenn wir in Burscheid noch etwas drauflegen, dann kann der erste Erfolg durchaus gelingen. Unsere Formkurve zeigt jedenfalls stark nach oben.“

Er selbst kann nicht mitspielen, seine Wurfhand ist geprellt, und auch an Moritz Metelmann ist noch nicht zu denken (Fußverletzung). Immerhin läuft der Torjäger schon wieder rund, vielleicht ist er nächsten Samstag im Heimspiel gegen Dümpten endlich wieder dabei (12. Oktober). Sonst ist alles an Bord. Schweinsberg sagt über den Gegner: „Auf Zapf müssen wir aufpassen. Er gestaltet das Spiel der Bergischen überaus geschickt, zudem ist er enorm torgefährlich. Aber unsere Mannschaft ist gut drauf, sie will unten weg und das am liebsten schon bei den Panthern beginnen.“

(wm)