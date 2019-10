Handball : Lintorf fehlt in Essen die Bestbesetzung

Lintorf Der TuS 08 ist im Gastspiel beim Verbandsliga-Schlusslicht ETB SW Essen eigentlich Favorit, doch ihm fallen einige wichtige Spieler aus. Von den A-Junioren gibt es keine Verstärkung, eventuell immerhin aus der Landesliga-Reserve.

Wie ernst der TuS Lintorf das Verbandsliga-Auswärtsspiel am Sonntagabend bei Schlusslicht Schwarz-Weiß Essen nimmt (18 Uhr, Rosastraße), das zeigt allein schon, dass Manager Kalle Töpfer diesen Gastgeber zuletzt in Ratingen West bei der SG-Reserve genau unter die Lupe nahm. Gegenwärtig deutet aber vieles darauf hin, dass es ein Ein-Jahres-Gastspiel für den ETB wird, der Neuling ist jedenfalls überhaupt noch nicht in der Liga angekommen und kassierte in den ersten drei Spielen, alle gingen verloren, 109 Gegentore, davon 43 von der SGR II. Zum Gegner wollte Töpfer sich nicht äußern, aber sein Lächeln spricht Bände. Er sagt nie Schlechtes über die Gegner, lieber denkt er sich seinen Teil.