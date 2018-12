Eishockey: Ice Aliens verlieren Brazda und das Spiel

Tobias Brazda (am Boden) checkt im letzten Drittel seinen Gegenspieler unsanft in die Bande – und darf von da nur noch zuschauen. In Unterzahl kassiert sein Team noch vier Treffer. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Weil Tobias Brazda eine Spieldauerstrafe erhält, kann seine Mannschaft in der Schlussphase der Eishockey-Partie gegen Diez-Limburg nicht mehr entscheidend gegenhalten – und ein möglicher Sieg gleitet vom Schläger.

Gestützt von einem Diezer Betreuer verlässt Konstantin Firsanov verletzt das Eis. Kurz zuvor hatte ihn Ratingens Tobias Brazda von hinten in die Bande gecheckt und dafür eine Spieldauerdisziplinarstrafe erhalten. Es ist die spielentscheidende Szene beim Stand von 6:6 – 52:32 Minuten sind zu diesem Zeitpunkt gespielt. Durch vier Gegentreffer in der folgenden fünfminütigen Unterzahl verlieren die Ratinger Ice Aliens in der Regionalliga West mit 6:10 (2:2, 2:3, 2:5) gegen die EG Diez-Limburg. Im ersten Spiel des Wochenendes mussten sich die Aliens beim Herforder EV mit 3:8 (2:1, 1:3, 0:4) geschlagen geben.

Die 423 Zuschauer im heimischen Eisstadion am Sandbach sahen eine abwechslungsreiche Anfangsphase. Tobias Schwab (4.) brachte die Gäste früh in Führung. Die Antwort der Aliens ließ jedoch nur 31 Sekunden auf sich warten, als Michal Plichta (5.) einnetzte. Nachdem Tobias Schwab (8.) mit seinem Doppelpack die Führung für die Gäste wieder hergestellt hatte, glich Marvin Cohut (13.) für die Hausherren aus – 2:2.

Spätestens nach dem Ausgleichstreffer von Nicholas Pitsikoulis (43.) kurz nach dem Seitenwechsel waren die Aliens zurück in der Partie und gingen durch Lorenzo Maas (48.) sogar in Führung. Diez blieb im Spiel und glich eine Minute später durch Julian Grund zum 6:6 aus. Es folgte die entscheidende Szene der Begegnung, welche die Gäste gnadenlos ausnutzten.

In Herford erwischten die Aliens einen guten Start. Kapitän Dennis Fischbuch (9.) brachte die Gäste in Führung. Die Hausherren zeigten sich keinesfalls beeindruckt und glichen knapp zwei Minuten später durch Nils Andre Bohle (11.) aus. Die Ratinger blieben in der Folge dran und gingen durch Tobias Brazda erneut in Führung (17.).