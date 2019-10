Fußball : Merzagua drängt in die Startelf von 04/19

Yassin Merzagua (rechts), hier beim 3:1-Heimsieg gegen Union Nettetal, als ihm sein erstes Saisontor gelang, ist der beste Torschütze von 04/19. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Mit vier Saisontoren ist der 22-Jährige der beste Schütze des Oberligisten Ratingen 04/19, alle Treffer hat er nach Einwechslungen erzielt. Am Sonntag gegen Aufsteiger Cronenberg muss ein Sieg her, die zuletzt lahmende Offensive braucht dafür wohl einen Impuls. Aufpassen müssen die Gastgeber aber auf die Stürmer des Gegners.

Am ersten Spieltag der aktuellen Saison in der Fußball-Oberliga stand Yassin Merzagua in der Anfangsformation von Ratingen 04/19. Nach 65 Minuten war für ihn Schluss in der Partie bei den Sportfreunden Baumberg, die am Ende deutlich 0:4 verloren ging. Anschließend war für Merzagua in der Startelf kein Platz mehr, beim 0:0 daheim gegen die SSVg. Velbert wurde er gar nicht eingesetzt, ansonsten wurde der 22-Jährige immerhin stets noch eingewechselt.

Umso erstaunlicher ist die Quote des Stürmers: Merzagua hat vier der 16 Ratinger Tore erzielt und ist damit bester Schütze von 04/19 (siehe Info-Kasten), das inklusive eines Eigentores beim 5:2-Heimsieg über den VfB Hilden auf 16 Treffer in neun Spielen kommt. Auch bei der 1:4-Niederlage am vergangenen Wochenende bei Spitzenreiter SV Straelen war es der „Joker“, der das Ehrentor machte. So viele Treffer wie in diesen nur acht Einsätzen hat Merzagua in der Oberliga noch nie geschossen, vor dieser Saison war es gerade einmal ein Tor in 23 Einsätzen für den VfB Homberg und eben Ratingen.

Info Das sind die Ratinger Torschützen bislang Yassin Merzagua⇥4Tore in ⇥8 Spielen Tim Potzler⇥3/9 Tobias Peitz, Yunhwan Lee⇥je 2/9 Moses Lamidi⇥1/6 Phil Spillmann, Diamant Berisha

⇥je 1/8 Erkan Ari⇥1/9

Gut möglich, dass der junge Stürmer am Sonntag (15 Uhr) im heimischen Stadion seine zweite Chance in dieser Spielzeit in der Startelf erhält. Denn mit Blick auf die Partie in Straelen sagt 04/19-Trainer Alfonso del Cueto: „Wir werden etwas ändern, denn wir müssen etwas ändern. Wir haben viele Chancen gehabt in Straelen, haben aber nur das eine Tor geschossen. Wir haben gut gespielt, haben aber keine Punkt bekommen. Darum: Wir haben einen großen Kader, und alle Spieler sind fleißig. Vielleicht müssen die Jungs hinter den Stammspielern jetzt ihre Chance nutzen.“ Neben Merzagua bringt del Cueto auch Petar Popovic und Emrah Cinar dafür ins Gespräch.

Wie auch immer er aufstellen wird, die Aufgabe für del Cueto und sein Team ist klar: Gegen den Aufsteiger und Tabellenvorletzten Cronenberger SC, der nur einmal bisher gewinnen konnte und sonst alle Spiele verloren hat, muss ein Sieg her. Das weiß auch der Trainer: „Wir stehen unter Druck, denn wir müssen gewinnen. Wir haben aus den letzten fünf Spielen nur einen Dreier geholt – gut, da waren auch Straelen, Schonnebeck und SSVg. Velbert dabei, aber trotzdem: Wir müssen wieder einen Dreier setzen. Zu Hause haben wir bislang ganz gut gespielt, deshalb bin ich auch zuversichtlich“, sagt del Cueto.