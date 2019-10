Sportkegeln : SK Heiligenhaus gibt die Tabellenführung ab

Marcel Grote, Kapitän der Bundesliga-Kegler der SK Heiligenhaus, kam auf 898 Holz und ärgerte sich über den Punktverlust gegen die SG Düsseldorfer Kegler. Foto: Fries, Stefan (frs)

Heiligenhaus Die Bundesliga-Kegler aus Heiligenhaus gewinnen das Spitzenspiel gegen Düsseldorf zwar 2:1, ärgern sich aber über den verlorenen Punkt. Dadurch ist Rekordmeister KF Oberthal nun Spitzenreiter. Die Reserve gewinnt dagegen ihr Heimspiel in der NRW-Liga souverän.

Die SK Heiligenhaus hat das Spitzenspiel in der Bundesliga gegen den Tabellenzweiten SG Düsseldorfer Kegler zwar gewonnen, durch das 2:1 (5218:5123 Holz, 43:35 in der Einzelwertung) aber die Tabellenführung verloren. Denn Rekordmeister KF Oberthal holte sich mit zwei klaren Erfolgen an seinem Doppelspiel-Wochenende die Spitzenposition.

Gegen Düsseldorf startete der erste Heiligenhauser Block vielversprechend. André Laukmann zeigte eindrucksvoll, wie es auf den heimischen Bahnen funktioniert und belohnte sich mit sensationellen 953 Holz mit der Tagesbestzahl. Kapitän Marcel Grote kratzte mit 898 Holz an der 900er Marke. Doch im Mittelblock legte Stephan Stenger mit einem unaufgeregten Auftritt und starken 915 Holz den Grundstein dafür, dass Düsseldorf Morgenluft witterte und sich die Heiligenhauser völlig ohne Not aus der Bahn bringen ließen. Alexander Ratzko kam nach einem schwachen Start mit einer guten zweiten Hälfte immerhin noch auf 822 Holz, ebenso Sascha Winkler. Marcel Schneimann gelang es im Schlussblock zwar noch, fünf Düsseldorfer zu überspielen (860 Holz), Dirk Albertz gelang dies allerdings nicht: 832 Holz waren einfach zu wenig, um doch noch alle drei Punkte in Heiligenhaus zu behalten.

Ohne den Blick nach fünf Spieltagen nur auf die Tabelle zu richten, ärgerte sich Grote über den unnötigen Punktverlust: „Düsseldorf spielt mit fünf Leuten Holzzahlen von 816 bis 857, was sicherlich nicht dazu führen darf, bei uns zu punkten. Dass Stephan Stenger mit 915 Holz einen Sahnetag erwischt, kann immer mal passieren. Da müssen wir die Ruhe bewahren, unsere Zahlen auf die Bahnen bekommen und das Spiel dennoch mit 3:0 nach Hause bringen.“ Der Kapitän ergänzte: „Es ist schade, dass wir uns selbst um den Lohn bringen, den wir uns auswärts so hart erarbeitet haben – Heimstärke ist die Basis einer erfolgreichen Saison, bei aller Freude über die drei Auswärtssiege. Um sich die Sicherheit, die uns an einigen Stellen augenscheinlich ab­geht, zu holen, ist nun konzentriertes Training essenziell.“

Wie man Heimspiele souverän gewinnt, zeigt im Moment die zweite Mannschaft in der NRW-Liga. Zwar hielt sich die Gegenwehr der Gäste von der TG Herford II vergleichsweise in Grenzen, dennoch ließen die Heiligenhauser nichts anbrennen. Robin Holler erzielte mit 857 Holz die Tagesbestzahl. Das Ergebnis: 4925:4407 Holz, 56:22 in der Einzelwertung und somit klar 3:0.

(ame)