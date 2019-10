Fußball : Martino heitert die Ratinger Reserve auf

Ratingen Für den im Urlaub befindlichen Cheftrainer Christian Höfer übernahm Co-Trainer Franco Martino unter der Woche und sorgte für Stimmung beim Bezirksligisten Ratingen 04/19 II, der nach zwei Niederlagen wieder im Keller steht. Ausgerechnet jetzt kommt der unbesiegte Tabellenführer VfB Hilden II.

Das Vorbereitungstraining zum Bezirksliga-Heimspiel von Ratingen 04/19 II (Sonntag, 13 Uhr, Keramag Sportpark) gegen den unbesiegten Tabellenführer VfB Hilden II leitete Co-Trainer Franco Martino. Denn Cheftrainer Christian Höfer leistete sich ein paar Tage Urlaub, aber am Sonntag steht der 27-Jährige wieder in der Coaching-Zone. Martino war in dieser Woche bemüht, für gute Laune zu sorgen. Etwa so: „Wir können gegen Hilden überhaupt nicht verlieren.“ Seine Schützlinge lächelten, Sprüche dieser Art tun ihnen gut. Sie haben ihre letzten beiden Spiele verloren und sind in den Tabellenkeller gestürzt. So muss man den derzeit 15. Tabellenplatz einfach bezeichnen, er kann, muss aber nicht, den Abstieg bedeuten. Und diese Hildener haben aus ihren vier Auswärtsspielen stolze zehn Punkte eingefahren.