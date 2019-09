Eishockey : Aliens schlagen Neuss und sind weiter im Pokal

Ratingen Die Ratinger Ice Aliens haben das erste Pflichtspiel der neuen Saison gewonnen: Gegen den Regionalliga-Konkurrenten Neusser EV siegten sie in der Qualifikationsrunde des NRW-Pokals 6:2 und sind so weiter im Pokal dabei. Die nächste Aufgabe wird sie zum Landesligisten Eisadler Dortmund führen.

Das Heimspiel der Ratinger Ice Aliens im NRW-Pokal gegen Neuss stand unter dem Eindruck, dass beide Mannschaften in der Woche etliche erkrankte Spieler hatten, was sich auch auf dem Eis widerspiegelte. Besser kamen damit aber die Ratinger zurecht: Tim Brazda erzielte auf Vorlage von Pascal Rüwald schon in der dritten Spielminute die frühe Führung. In der Folge setzten die Gäste auf Konter, die Aliens vermochten aber aus dem Scheibenbesitz und sogar einer zweimaligen Überzahl nichts Zählbares zu kreieren. So erzielte Neuss in der 19. Minute den Ausgleich.