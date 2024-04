Niederlage in der Verbandsliga Serie der Handballerinnen reißt

In der zweiten Halbzeit bauten die Gastgeberinnen ihre Führung zum 20:16 (39.) aus und erhöhten sogar auf 26:19 (48.). „In unserem Spiel hatten wir weiterhin einige Probleme. So haben wir in der Abwehr nach wie vor nicht Vollgas gegeben. Wir sind nicht die Extra-Schritte gegangen, die man eigentlich in einem solchen Spiel benötigt. Im Angriff haben wir zu viele Chancen vergeben“, analysierte die Spielertrainerin. Dass die Ratingerinnen über das 25:30 (58.) letztlich noch auf 28:31 (60.) verkürzen konnten, war am Ende nur Ergebniskosmetik.