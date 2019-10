Handball : Funke gibt das Kapitänsamt an Oelze weiter

Kai Funke (am Ball) bleibt Führungsspieler der SG Ratingen, auch wenn er nicht mehr ihr Kapitän ist. Foto: Ja/Fries, Stefan (frs)

Ratingen Kai Funke bleibt auch ohne Kapitänsamt Führungsspieler der SG Ratingen. Der Kreisläufer hat beruflich und privat viel um die Ohren, deshalb führt Top-Scorer Alexander Oelze nun das Team. Am Samstag will es beim Aufsteiger HC Weiden die ersten Auswärtspunkte dieser Spielzeit holen.

Kai Funke ist nicht mehr Kapitän der SG Ratingen. Nicht, dass sich die Regionalliga-Handballer gegen den Kreisläufer ausgesprochen hätten, vielmehr war es sein eigener Wunsch, das Amt abzugeben. „Es ist schon viel Aufwand und bringt neben dem Platz viel Verantwortung und Zeit für Gespräche mit den Trainern und Mitspielern mit sich“, sagt Funke, der Fachbereichsleiter Soziales beim SG-Trägerverein Interaktiv ist. „Wir sind da stark expandiert, und es ist ein stressiger Job“, berichtet Funke. Und da wäre ja noch das Privatleben. „Ich heirate bald“, sagt Funke mit einem Lächeln. Am 16. Oktober ist die standesamtliche Trauung mit seiner Kristina, am 19. folgt die freie Trauung. „Da möchte ich so viel wie möglich der wenigen Zeit, die ich habe, auch mit ihr verbringen“, sagt Funke, der viermal pro Woche zum Handballtraining kommt und zusätzlich dreimal pro Woche in den Kraftraum geht.

Der Kreisläufer bleibt natürlich Führungsspieler der SG, sein Nachfolger ist Alexander Oelze, mit nun 42 Treffern aus drei Spielen der absolute Top-Scorer seines Teams. „Ich habe mit Ali vorher gesprochen, ob er sich das Kapitänsamt vorstellen kann“, berichtet Funke. „Das konnte er, dann habe ich mit den Trainern und der Mannschaft gesprochen.“ So führte Oelze im Derby gegen die SG Langenfeld seine SG Ratingen bereits als Kapitän auf die Platte.

Zur Person Das ist SGR-Kreisläufer Kai Funke Geboren 23. Mai 1990 in Hagen Position Kreisläufer Größe 1,80 Meter Vereine Eintracht Hagen, Neusser HV, ART Düsseldorf, SG Ratingen (seit 2017, Vertrag bis 2021) Beruf Sozialpädagoge

Das 28:28 am Ende dieser Partie hatte die Ratinger, die unbedingt in die Dritte Liga aufsteigen wollen, geschmerzt, nun blicken sie aber nach vorne und wollen die ersten Auswärtspunkte in dieser Saison einfahren. Am Samstag (17.30 Uhr) gastieren sie beim HC Weiden, dem Aufsteiger aus der Oberliga. Der steht zwar mit bislang erst einem Punkt als Vorletzter im Tabellenkeller, die jüngsten Ergebnisse waren aber recht beachtlich: Der klaren 25:33-Niederlage zum Saisonauftakt beim TV Korschenbroich folgten ein 23:23 daheim gegen den TV Aldekerk und eine äußerst knappe 27:28-Niederlage beim verlustpunktfreien Tabellenzweiten TuSem Essen II. Dort hatten die Ratinger zum Auftakt mit 28:31 das Nachsehen.

Mit drei Punkten aus drei Spielen ist der Aufstiegsfavorit eher durchwachsen gestartet. Kein Wunder, dass Trainer Marcel Müller mit Blick auf Langenfeld und Weiden sagt: „Egal ob Absteiger aus der Dritten Liga oder Aufsteiger aus der Oberliga – wir müssen in Weiden unsere beste Leistung abrufen, wenn wir erfolgreich sein wollen.“ Woran es gehapert hat, weiß der 37-Jährige: „Wir müssen weiter unsere Chancenverwertung verbessern und unsere Fehlerquote minimieren“, sagt Müller, der am Freitag noch ein Training und Videostudium ansetzte.

Allerdings plagen die SG auch personelle Sorgen: Lukas Plaumann wurde vom Arzt mit seinen Kniebeschwerden weitere drei Wochen krankgeschrieben, Max Eugler ist durch sein Auslandssemester in Shanghai ohnehin nicht dabei. Und dann hat sich Sam Schäfer, der gegen Langenfeld viel Schwung in den Rückraum brachte, einen Magen-Darm-Virus zugezogen: Der 22-Jährige konnte nicht trainieren und nimmt Antibiotika. Da auch Jan Kerssenfischer nach seiner langwierigen Fußverletzung noch Zeit benötigt – Müller will ihm wohl Spielpraxis in der Verbandsliga-Reserve geben –, wird es langsam eng auf den Rückraum- und Abwehrzentrums-Positionen.