Heiligenhaus : Europawahl: Rechtsruck in den Partnerstädten

Europawahl: Rechtsruck in den Partnerstädten

In England, Frankreich und im Erzgebirge konnten die Europakritiker deutlich zulegen.

So gelten die beiden britischen Partnerstädte schon seit dem Brexit-Referendum 2016 als europakritisch, sie hatten jeweils mit zwei Drittel Mehrheiten für „leave“, also das Verlassen der EU gestimmt.

Beide lagen nun auch bei der Europawahl im Landestrend: Die Basildoner stimmten mit einer absoluten Mehrheit von 51 Prozent für die eigens zur Europawahl gegründete „Brexit-Party“ des englischen Chef-Europakritikers Nigel Farage, die auch in Mansfield von 11.108 Wählern zur stärksten Partei gewählt wurde. In Basildon folgen darauf die Liberalen Demokraten (13 Prozent) und anschließend Theresa Mays Conservative and Unionist Party (10 Prozent), Labour (9 Prozent) und die Green Party als fünftstärkste Kraft (8 Prozent).