Veranstaltung : Lintorf freut sich aufs Weinfest

Lintorf An vier Tagen gibt es ein großes Angebot. Zudem lockt der verkaufsoffene Sonntag.

(RP) Die Werbegemeinschaft Lintorf lädt für die Zeit vom 20. bis 23. Juni zu ihrem beliebten Weinmarkt auf dem Schützenplatz in Lintorf ein. Alle Liebhaber des Rebensaftes können sich in den vier Tagen ab 12 Uhr am Thunesweg vom reichhaltigen Angebot an Speis und Trank verwöhnen lassen. Außerdem lockt der verkaufsoffene Sonntag.