Unfall : Fünfjähriger bei Kollision mit E-Bike schwer verletzt

Ein fünfjähriger Junge aus Ratingen ist am Sonntagnachmittag auf dem Europaring von einem E-Bike angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Abend mitteilte, war ein 54-jähriger Ratinger gegen 13.30 Uhr mit seinem E-Bike auf dem Radweg des Europarings in Richtung Innenstadt unterwegs. An der Bushaltestelle Europaring stieß er mit dem Kind zusammen, das unvermittelt auf den Radweg trat, als es mit seiner Mutter auf einen Bus wartete. Der Junge wurde mit dem Rettungswagen in ein Duisburger Krankenhaus gebracht, wo er stationär verblieb. Der E-Bike-Fahrer blieb laut Polizei unverletzt.