Heiligenhaus : Steinbeck-Park mit Leuchtturm-Spielplatz

Wassermangel Im Jugendhilfeausschuss wird heute außerdem über die Sanierung der Spielfläche an der Bachstraße in der Wassermangel diskutiert. „Es wird eine generelle Neuausstattung und Überarbeitung der Fläche vorgeschlagen“, heißt es dazu in der Vorlage.

Sonnensegel Außerdem soll der Kindergarten Steppkeshaus ein Sonnensegel (Kosten für Kauf und Installtion: 5000 Euro) erhalten.

Ballfangzaun Außerdem wünschten sich jugendliche Nutzer einen Ballfangzaun am Basketballplatz an der Bergischen Straße. Die geschätzten Kosten betragen 30.000 Euro.