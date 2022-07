Saisonfazit SC Union Nettetal : Mit jugendlicher Leichtigkeit zum Vereinsrekord

Fussball-Oberliga 47 Punkte – mehr hat der SC Union Nettetal in seiner Vereinsgeschichte in der Oberliga nie geholt, und das mit dem jüngsten Team der gesamten Liga. Diesen Weg möchten die Verantwortlichen beim SCU mit Coach Andreas Schwan weiter verfolgen.

Die Mannschaft trat in der zweiten Saisonhälfte in der sogenannten Abstiegsrunde an, nachdem man die Aufstiegsrunde knapp verfehlte. Zum Auftakt landete das Team einen 4:0-Heimerfolg gegen den SC Velbert und verschaffte sich damit zunächst einmal eine Portion Sicherheit im Abstiegskampf. Die anschließende 0:4-Niederlage beim SC West schärfte noch einmal die Sinne, denn die anschließenden Siege gegen Teutonia St. Tönis (4:1), Cronenberger SC (5:0) und 1. FC Mönchengladbach (3:2) ließen die Verantwortlichen bereits frühzeitig mit dem fast sicheren Klassenerhalt planen. Daran änderte auch die 1:2-Niederlage bei den Sportfreunden Niederwenigern nichts. Drei weitere Siege und zwei Niederlage bedeuteten am Ende einen starken zweiten Platz in der Abstiegsrunde hinter TuRu Düsseldorf.

Die Mannschaft konnte im Vergleich zu den Vorjahren vor allem gegen die direkten Konkurrenten punkten. „Das waren die Big Points im Abstiegskampf“, stellte SCU-Coach Schwan klar. Die Nettetaler entwickelten sich fußballerisch weiter und zeigten häufig attraktiven und temporeichen Offensivfußball. Zudem gingen die Seenstädter auch mit Drucksituationen routiniert um, trotz des jüngsten Altersdurchschnitts der Liga. Die Spieler hatten keine Angst vor großen Namen und blieben ihrer Linie während der gesamten Saison treu. Hoch anzurechnen ist den Spielern vor allem die Saisonschlussphase: Trotz arger Personalnot und den daraus resultierenden vielen Änderungen in der Startaufstellung, hing sich jeder Spieler voll rein und leistete seinen Beitrag für den Teamerfolg. Ein Puzzleteil des Erfolges ist wohl auch das Vertrauensverhältnis zwischen Abteilungsleiter Dirk Riether und Trainer Schwan mit seinem Staff. Die Trainerfrage wird trotz kleinerer Misserfolge in Nettetal nie gestellt. Das sorgt für ein ruhiges Arbeiten aller Beteiligten.

Das war nicht so gut in der Saison

Einzelne Spieler hervorzuheben würde dem Gesamterfolg des jungen Unioner Teams wohl nicht gerecht werden. Exemplarisch für eine äußerst gute Entwicklung in dieser Spielzeit steht aber Offensivspieler Ahmetilhan Yavuz, der sich in der Abstiegsrunde als sicherer Torschütze entpuppte. In elf Spielen gelangen ihm 13 Tore. Zuvor traf der erst 19-Jährige in seinem ersten Seniorenjahr in der Einfachrunde in 21 Spiele lediglich einmal.