Saisonfazit Teutonia Kleinenbroich : Der Abstieg war keine Überraschung

Norbert Müller kämpfte vergeblich mit seiner Mannschaft um den Klassenerhalt. Ab der kommenden Saison trainiert er Lürrip. Foto: Heiko van der Velden

Fußball-Landesliga Für Teutonia war es ein Kampf gegen Windmühlen in der Landesliga: Am Ende stand der erwartbare Abstieg. Für die kommende Saison wird einiges im Verein verändert.

Der Abstieg des SC Teutonia Kleinenbroich als Tabellenvorletzter in der zurückliegenden Saison war verdient, wenn er zugleich aber auch vorprogrammiert war. „Wir stehen zurecht da, wo wir stehen“, hatte Ex-Trainer Norbert Müller in den letzten Saisonspielen immer wieder betont.

So lief die Rückrunde

Mit Erik Pöhler, Yannis Ochs und Justin Kuhlen hatten bis zur Winterpause gleich drei Sommerzugänge die Mannschaft bereits wieder verlassen. Die ohnehin dünne Personaldecke schrumpfte dadurch weiter zusammen und so musste der Kader in den letzten Wochen der Saison immer wieder mit Spielern der Zweiten aufgefüllt werden. Das wirkte sich auch auf die Vorbereitung aus, bei der fünf von acht Testspiele abgesagt werden mussten. Im ersten Rückrundenspiel bei Aufsteiger MSV Düsseldorf trat die Müller-Elf zudem nicht an. Nach vier Niederlagen gab es immerhin eine kleine Erfolgsserie: In den folgenden fünf Meisterschaftsspielen unterlag man nur dem SC Kapellen-Erft mit 1:6. Ansonsten gab es gegen den Rather SV und den VfB Hilden II jeweils mit 1:1 ein Unentschieden, die Spiele gegen DJK/VfL Giesenkirchen (4:2) und VfB Solingen (1:0) konnte Kleinenbroich sogar gewinnen.

Mit einem Sieg verabschiedete sich die Mannschaft dann auch im letzten Spiel der Saison bei Mitabsteiger SW Düsseldorf (3:1). Mit nur elf Punkten belegte Kleinenbroich trotzdem den vorletzten Platz in der Rückrundentabelle.

Das war gut in der Saison

„Wir haben in der Landesliga immer auf die Glocke bekommen. Trotzdem sind die Mannschaft, der Trainer und auch der Vorstand ruhig geblieben“, sagte der 1. Vorsitzende Ullrich Strumpen, der die Möglichkeiten der Mannschaft auch entsprechend einzuschätzen wusste – die Kleinenbroicher haben nur finanziell bescheidene Mittel zur Verfügung. Strumpen lobte in diesem Zusammenhang auch Ex-Coach Müller: „Norbert hatte eine besondere Gabe, die Mannschaft zusammenzuhalten.“

Das war nicht so gut in der Saison

Der Abstieg war quasi vorprogrammiert, da nur selten immer die besten elf Spieler zur Verfügung standen. Beim Ausfall von wichtigen Spielern wie Patrick von Hüls, Christopher Roth oder auch Marius Brunsbach stand kein adäquater Ersatz bereit. Zudem wies Strumpen noch auf ein generelles Problem im Verein hin, denn für ihn hat die Kommunikation zwischen den Mannschaften und dem Vorstand nicht gestimmt. „Das kreide ich mir auch selbst an. Da haben wir auf beiden Seiten nicht richtig gearbeitet. Wir wollen uns jetzt mit der Ersten, Zweiten und der A-Jugend immer an einen Tisch setzen, um Dinge zu besprechen“, sagte der Vorsitzende, wie es im Verein in Zukunft besser laufen soll.

Spieler der Saison

Das ist und bleibt der Torschütze vom Dienst der Kleinenbroicher: Mit zwölf Toren aus 24 Spielen ist Dominik Klouth auch in dieser Saison ganz vorne in der Bestenliste des Vereins.

So geht es weiter

Seit über drei Wochen befinden sich die Kleinenbroicher bereits wieder im Training. Mit 5:0 besiegte man zum Auftakt in die Testspielreihe den VfB Korschenbroich. Anschließend gab es eine 3:5-Niederlage beim neuformierten Rheydter SV. Am Freitagabend verloren die Kleinenbroicher deutlich mit 0:7 beim VfL Jüchen-Garzweiler. Weitere Vorbereitungsspiele stehen zudem gegen SC Rheindahlen (20 Juli.), SC Victoria Mennrath (23. Juli), SF Neuwerk II (24. Juli), SV Glehn (30. Juli) und 1. FC Viersen II (3. August) an.