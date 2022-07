Landesligist trifft im Niederrheinpokal auf MSV Duisburg : So reagiert Victoria Mennrath auf das erneute „Losglück“

Fussball-Niederrheinpokal Vor vier Jahren spielte Victoria Mennrath im Niederrheinpokal gegen Rot-Weiss Essen, nun darf sich der Landesliga-Aufsteiger erneut über Losglück freuen. Ende August trifft Victoria auf den Drittligisten MSV Duisburg. Vorsitzender Wolfgang Platen erzählt, wo das Spiel stattfinden soll und wieso bei der Planung das RWE-Spiel von 2018 hilft.

Die ersten kleinen Sticheleien wurden über die sozialen Netzwerke schon ausgetauscht – zumindest nahmen die Fans des MSV Duisburg das so in den Kommentaren auf: „Wieder Losglück für uns“, ließ Victoria Mennrath über seine Facebook-Seite zur Auslosung des Niederrheinpokals vermelden: Dort trifft der Landesliga-Aufsteiger auf den MSV aus der 3. Liga.

Platen habe, wie viele andere Vereinsmitglieder, bei der Pokalauslosung am Dienstagabend im Livestream mitgefiebert und sich einen Gegner mit möglichst viel Strahlkraft gewünscht. „Bei 64 Teams ist die Chance klein. Aber als Willi Landgraf das Los mit unserem Gegner gezogen hat, konnte man an seiner Reaktion erkennen, dass jetzt ein großer Name kommen wird“, so Platen weiter.