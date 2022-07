Saisonfazit DJK Hehn : Mit geringer Trainingsbeteiligung auf Tabellenplatz fünf

Die Sportfreunde Hehn haben eine kuriose Saison hinter sich. Mit einem negativen Torverhältnis stand das Team am Ende auf Rang fünf. Foto: Dieter Wiechmann

Fußball-Kreisliga A Kaum Trainingsbeteiligung unter der Woche, am Spieltag aber immer die Leistung gebracht: Das Team der DJK Sportfreunde Hehn belegt am Ende Platz fünf in der Kreisliga A und überraschte damit sogar Trainer Torsten Müller.

Luft nach unten und nach oben: DJK Sportfreunde Hehn spielte eine tabellarisch sorgenfreie Saison in der Kreisliga A und landete am Ende auf Platz fünf. Dabei standen Trainer Torsten Müller kaum Spieler zur Verfügung. Vom guten Abschneiden in der A-Liga ist er daher selbst „überrascht“, wie er sagt.

So lief die Rückrunde

Hehn startete mit einem 2:1-Auswärtserfolg bei der Reserve des 1. FC Viersen in dieses Kalenderjahr, ehe es zwei Niederlagen gegen die Reserve des ASV Süchteln (2:7) und Fortuna (1:5) gab. Auch im weiteren Saisonverlauf gab es deutliche Pleiten gegen die Red Stars (1:5) und Rheindahlen (1:5). Trotzdem brach Hehn nicht ein, sondern sammelte kontinuierlich seine Punkte. Vor allem gegen die Teams aus der Abstiegsregion holte Hehn seine nötigen Dreier: SC Rheydt (2:1), Mennraths Reserve (4:2), Lürrips Reserve (4:2) sowie am letzten Spieltag gegen Schlusslicht Geistenbeck (6:3). Für Hehn endete damit die erste volle Saison seit dem A-Liga-Aufstieg 2019 mit ordentlichen 48 Zählen.

Das war gut in der Saison

„Wir haben nicht nur mit Glück gewonnen, sondern auch spielerisch überzeigt“, sagt Hehns Trainer Torsten Müller. Insbesondere in der Offensive zeigte Hehn seine Qualitäten: 78 Treffer waren der fünftbeste Wert der Liga. Was Müller ansonsten hervorhebt, ist die Einstellung. Denn die Trainingsbeteiligung sei stets „katastrophal“ gewesen, selten waren mehr als zehn Spieler anwesend: Corona, Verletzungen, Urlaub, Arbeit oder Privates – irgendwas kam immer dazwischen. Doch am Sonntag, am Spieltag, wo es zählte, da funktionierte die Mannschaft auch ohne Trainingsroutine. Ebenfalls ein Erfolg für Müller: Hehn musste kein Spiel trotz der Personalnot absagen. „Von Donnerstag bis Sonntag war ich immer damit beschäftigt, elf Spieler zusammenzukriegen.“ Geklappt hat es immer.

Das war nicht so gut in der Saison

Was Müller stört: In keinem Ligaspiel blieb seine Mannschaft ohne Gegentor, wodurch Hehn die Saison als Fünfter mit einer negativen Torbilanz beendete: 78:84. „Das geht gar nicht. Das müssen wir in der kommenden Saison um ein Viertel reduzieren. Wir müssen gemeinsam mehr gegen den Ball arbeiten“, sagt der Trainer. Ein anderes Problemfeld: die Fitness; auch bedingt durch die mangelnde Trainingspräsenz. Entsprechend ist Fitness auch ein Schwerpunkt in der Vorbereitung. „Damit wir künftig 80 bis 85 Minuten Vollgas geben können“, sagt Müller.

Der Spieler der Saison

Müller nennt seinen Kapitän, Fabian Hentrup, der zusätzlich Fußballobman bei den Senioren ist. „Ohne ihn würden wir nicht dort stehen, wo wir jetzt stehen. Er hat bei uns alle Zügel in der Hand. Die Mannschaft braucht ihn.“ Hentrup habe sich die gesamte Saison über mit Problemen im Oberschenkel geplagt, sagt Müller, sich trotzdem aber selten auswechseln lassen. „Er hat sich immer in den Dienst der Mannschaft gestellt.“ In 26 Spielen kam Hentrup zum Einsatz, erzielte acht Tore. Bester Torschütze war Domenik Pötter mit 16 Treffern.

So geht es weiter