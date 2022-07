Hindernisläuferin aus Mönchengladbach : Erste nationale Meisterschaft-Medaille bei U20-DM für Christina Lehnen

Leichtathletik Christina Lehnen vom LAZ Mönchengladbach fand kurz nach einer Corona-Infektion zurück zu ihrer Form. Für ihre Leistung bei der U20-Jugendmeisterschaft in Ulm erhielt sie auch ein Lob vom Landestrainer.

Christina Lehnen vom LAZ Mönchengladbach hat bei den Deutschen U20-Jugendmeisterschaften in Ulm über 2000 Meter Hindernis die erste Meisterschaftsmedaille auf nationaler Ebene verbucht. In einem taktisch klugen Rennen lief sie schließlich mit 6:56,47 Minuten als Dritte ins Ziel. „Das Rennen lief ganz nach Plan. Das Tempo auf dem ersten Kilometer war perfekt. Ich hielt immer Kontakt zur Spitze, ohne selber Tempo machen zu müssen“, sagt Lehnen.

Die Form – insbesondere im Bereich Ausdauer und Tempohärte – war weg. Nach vorsichtigem Aufbau absolvierte sie erst in der vergangenen Woche die ersten guten Trainingseinheiten. Dieses Schicksal teilte sie mit ihrer Trainingskollegin Romy Winzen, die ein paar Tage später aus einer Corona-Infektion wieder ins Training einstieg. Sie lief auf Platz zwölf und bestätigte damit ihren Rang in der Meldeliste. Mit ihrer Zeit von 7:24,26 Minuten war sie nicht ganz zufrieden, wäre sie doch gerne beim Saisonhöhepunkt Bestzeit gelaufen. „Mir fehlte ab 1200 Meter ein wenig die Kraft, das Tempo im großen Feld mitzulaufen“, sagt sie.

Für Christina Lehnen ist die Meisterschaftssaison noch nicht vorbei. Sie stellt sich bei den Deutschen Meisterschaften der Frauen U23 über 3000-Meter-Hindernis in Wattenscheid, wie auch Jonas Völler vom SC Myhl über 1500 Meter. Hier bleibt abzuwarten, inwieweit Lehnen die Kraft für die lange Strecke schon wieder hat. Mitfiebern wird in jedem Fall ihre Trainingsgruppe vom TSF Bracht. Dort steht die Leichathletin als Trainerin der U12 auf dem Platz und gibt ihre Erfahrung an den Brachter Nachwuchs weiter. Nach der Saison stehen sowohl für sie als auch für ihre Vereinskameradin neue Herausforderungen an. Lehnen beginnt mit einem Lehramtsstudium und Romy Winzen startet mit einer Ausbildung zur Schreinerin. Für beide Läuferinnen bedeutet das einen Wechsel im Tages- und Trainingsablauf.

Der aus Brüggen kommende Joel Etienne Schmitz (TSV Dormagen, vorher OSC Waldniel) gewann in der Jugend U18 in Ulm seinen 800-Meter-Vorlauf. Der sechste Platz in 1:58,79 Minuten im Finale verlief etwas unglücklich. Der 800-Meter-Spezialist (letztes Jahr Deutscher Meister über 800 Meter in der Jugend U16) lief fast die gesamte Distanz auf Bahn zwei. Nach 350 Metern war er in eine Rempelei verwickelt. Auf der Zielgeraden fehlte ihm die entscheidende Kraft, um die Medaillen mitzulaufen.