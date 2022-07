Saisonfazit SC Rheindahlen : Eine sorgenlose Saison – mit ein paar Corona-Problemen

Kreisliga A Rheindahlen hatte in der abgelaufenen Saison nichts mit dem Abstieg zu tun. Nur Corona sorgte für Herausforderungen innerhalb der Mannschaft. Nächste Saison will man oben mitspielen.

Trotz der, insbesondere für die Rückrunde, schlechten Vorbereitung, zeigt sich Tasyapan mit der Leistung seines Teams durchaus zufrieden „Wir haben die wichtigen Punkte gegen die richtigen Teams geholt, unsere Endplatzierung ist durchaus verdient“, sagt er in der Nachlese. Rheindahlen hatte letztendlich nie wirklich etwas mit dem Abstieg zu tun – auch wenn die Rückrunde mit 17 Zählern deutlich schlechter ausfiel als die Hinrunde (25 Punkte). Die fünf Siege im Kalenderjahr 2022 reichten dennoch vorzeitig zum Klassenerhalt – darunter unter anderem am vorletzten Spieltag ein 12:0-Erfolg gegen Germania Geistenbeck.

„Die Mentalität innerhalb der Mannschaft ist sehr gut, man merkt, dass die Jungs in dieser Konstellation schon seit drei Jahren zusammen spielen“, sagt Tasyapan über seine Mannschaft. Ferner führte er aus, dass auch der Zusammenhalt neben dem Platz ein wichtiger Faktor sei, warum die Mannschaft so gut funktioniert habe. Spielerisch hob er vor allem die Variabilität seines Teams hervor, wodurch man auf jeden Gegner gut einstellt war.

Das war nicht so gut in der Saison

Eyup Tasyapan möchte keinen einzelnen Spieler herauspicken. Das Team sei als Einheit gut aufgetreten und habe so gemeinsam gute Leistungen erbracht, führt er weiter aus. Bester Torjäger in Rheindahlen war Enrico Zentsch mit zwölf Treffern.

„Wir sind kein Verein der zehn Spieler auf einmal holt oder in die Breite geht, für uns geht es darum, die Mannschaft punktuell zu verstärken, eine schlagkräftige Truppe aufzubauen und dieser auch Zeit zum Wachsen zu geben“, sagt Tasyapan zum Thema Neuzugänge. In der Tat ist der SC Rheindahlen bisher nur verhalten auf dem Transfermarkt aktiv geworden, hat dafür aber Qualität geholt. Mit Hasan Er konnte ein Defensivstratege und ehemaliger Mitspieler von Tasyapan verpflichtet werden. Der 39-Jährige kommt von Türkiyemspor Mönchengladbach und soll die jungen Spieler auf dem Platz anführen. Mit Samir Chikhi kommt zudem ein junger Flügelspieler aus Geistenbeck und mit Ferhan Tam ein Stürmer von Welate-Roj. Letzterer sorgte in der abgelaufenen Saison der A-Liga mit 32 Tore und 17 Vorlagen in 28 Spielen für Aufsehen. Als Ziele für die kommende Saison gibt der Trainer aus, oben mitspielen zu wollen. In der Vorbereitung bestreiten die Rheindahlener eine ganze Reihe von Testspielen und treffen dabei unter anderem auf den ASV Süchteln, die SVG Grevenbroich und Dynamo Erkelenz.