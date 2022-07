Vor dem Fußballstart: Teutonia Kleinenbroich : Absteiger stellt sich ganz neu auf

Korschenbroich Die Vorbereitung sieht der vom PSV Mönchengladbach gekommene Trainer Peter Vieten bei seiner neuen Mannschaft zum Saisonstart noch nicht abgeschlossen.

Nach dem Abstieg aus der Landesliga will sich der SC Teutonia Kleinenbroich erneuern. Der erste Schritt wurde mit der Verpflichtung von Trainer Peter Vieten bereits gemacht. Der neue Chef an der Seitenlinie trainierte zuletzt den PSV Mönchengladbach in er Kreisliga A.

Im Kader der Kleinenbroicher hat sich in diesem Sommer einiges getan. Sechs neue Spieler stehen im Aufgebot der Teutonia: In Moritz Püplichhuysen, Daniel Müller und Leon Vosen nahm Vieten drei Schützlinge vom PSV Mönchengladbach mit in die Bezirksliga. Zusätzlich kommen die beiden Verteidiger Christian Cichon (SC Schiefbahn) und Sezer Akkus (FSV Vatan) sowie Stürmer Eric Roeber (VfR Büttgen). „Es wurden alle gut aufgenommen und machen ihre Sache bereits sehr gut, besonders Daniel Müller macht einen starken Eindruck“, sagte Vieten. Der neue Trainer ist mit seiner Mannschaft zufrieden, dennoch ist er der Meinung, dass ein zusätzlicher Sechser dem Team gut tun würde. Mit Dominik Klouth konnte der SC Teutonia seinen Top-Torschützen halten. Klouth traf in der Landesliga elf Mal. „Er kann den Unterschied machen, jeder Spieler wird wichtig sein, da sticht keiner heraus“, sagt Vieten. Nach dem Abstieg und dem damit verbundenen Umbruch möchte sich der SC in der Bezirksliga etablieren. „Wir wollen in ein ruhiges Fahrwasser kommen. Über den Aufstieg zu Reden wäre vermessen. Wir streben einen soliden Tabellenplatz an, wobei die Entwicklung der Mannschaft wichtiger ist als der Tabellenplatz“, formuliert er die Zielsetzung.