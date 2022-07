Saisonfazit SV Lürrip : Eine „Ohrfeige“ zur richtigen Zeit

Michael Bohnen (r.) behauptet den Ball im Spiel gegen TuRa Brüggen. Er war Lürrips bester Torschütze. Foto: Heiko Van der Velden

Fussball-Bezirksliga Der Bezirksligist hielt gerade so die Klasse in der Kreisliga A. Vor allem die Heimschwäche und die mangelnde Disziplin warfen das Team zurück. Nun soll ein „alter Hase“ auf der Trainerbank die junge Mannschaft führen.

Am Ende wurde es noch einmal eng: Nach Platz sieben in der Hinrunde rutschte der SV Lürrip in der Rückserie noch auf Platz elf ab – den ersten Nichtabstiegsplatz, allerdings mit sechs Punkten Vorsprung auf den SC Hardt. Das Saisonziel Klassenerhalt war damit erreicht. Der 1. Vorsitzende, Andreas Zimmermann, ist trotzdem nicht mit allem zufrieden.

So lief die Rückrunde

Zum Auftakt feierte der SV einen 4:3-Auswärtserfolg in Odenkirchen. Danach folgten fünf Spiele ohne Dreier, darunter vier Niederlagen, die teilweise deutlich mit 2:7 gegen Mennrath oder 0:6 gegen Hardt ausfielen. Die Pleite gegen Hardt sieht Zimmermann rückblickend als „Ohrfeige“ und „Wachrüttler“ zur richtigen Zeit. Im Anschluss gab es zwei Siege gegen Vorst (3:2) und daheim gegen Waldniel (2:0). Einen weiteren Erfolg gab es am vorletzten Spieltag mit 4:0 gegen Dilkrath, die Saison endete mit einer 1:8-Niederlage in Neuwerk. „Wir hatten eine schlechte Wintervorbereitung mit vielen Ausfällen, Schritt für Schritt ging es dann abwärts. Daher ist der Klassenerhalt in Ordnung“, sagt Andreas Zimmermann.

Das war gut in der Saison

Viele junge Spieler im Verein haben sich gut entwickelt und regelmäßig Spielzeit bekommen, darunter Janek Florack, Dogus Nourioglu oder Can Celebi. Gerade auswärts verbuchte Lürrip gute Auftritte, holte immerhin 21 Punkte in der Fremde. „Auswärts waren wir taktisch sehr diszipliniert. Wir haben uns leichter damit getan, wenn wir den Gegner kommen ließen, um dann auf Konter zu setzen“, sagt Zimmermann. In diesem Bereich sieht er deutliche spielerische Fortschritte.

Das war nicht so gut in der Saison

So gut die Auswärtsbilanz war, so dürftig war die Ausbeute zu Hause. Erst in der Rückrunde gab es beim 0:0 gegen Schiefbahn den ersten Punkt daheim, schließlich Mitte Mai gegen Waldniel beim 2:0 den ersten Heimsieg. Ein weiteres Problem: die mangelnde Disziplin. „Das war nicht in Ordnung. Wir hatten zu viele Platzverweise, dadurch haben uns Eckpfeiler der Mannschaft lange gefehlt“, sagt er. Vier Platzverweise sammelte Lürrip in der Saison. „Bei uns stand in der Rückrunde nie zweimal in Folge die gleiche Mannschaft auf dem Platz“, sagt Zimmermann.

Der Spieler der Saison

Michael Bohnen kam erst zu Saisonbeginn vom SV Rheydt und steuerte in 20 Spielen 16 Tore und zwölf Vorlagen bei – hatte damit entscheidenden Anteil am Klassenerhalt. „Er hat in der ersten und zweiten Mannschaft geholfen, wo es nur ging, trotz seiner sechswöchigen Grundausbildung bei der Bundeswehr.“ Dadurch fehlte Bohnen häufig im Training. Auf dem Platz brachte er aber Leistung.

So geht es weiter