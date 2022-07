Saisonfazit Viktoria Rheydt : Die „Alten Herren“ haben’s gepackt

Keine guten Voraussetzungen: Viktoria Rheydt trägt in der Kreisliga A seine Heimspiele nach wie vor auf Asche aus. Foto: Fupa

Fußball-Kreisliga A Trotz keiner idealen Voraussetzungen gelingt Viktoria Rheydt frühzeitig der Klassenerhalt. Für die kommende Saison gibt es eine neue Schlüsselpersonalie im Verein.

Laut Trainer Florian Wittkopf galt seine Mannschaft vor Saisonstart als Absteiger Nummer eins. Umso zufriedener ist er, dass am Ende frühzeitig der Klassenerhalt gelang – zumal Rheydt als einer der wenigen Vereine seine Heimspiele auf Asche austrägt. „Das sind keine einfachen Voraussetzungen. Daher muss ich den Hut vor der Mannschaft ziehen“, sagt Wittkopf.

So lief die Rückrunde

Die Hinrunde hatte Viktoria Rheydt auf Position elf über dem Strich abgeschlossen, vier Punkte zum Rückrundenstart vergrößerten zunächst das Polster auf die Abstiegsplätze. Im Anschluss gingen jedoch fünf von sechs Partien verloren, einzig gegen Venn gab es einen 1:0-Erfolg. Den Klassenerhalt sicherte schließlich eine Serie von drei Siegen in Folge gegen Neersbroich (2:0), Geistenbeck (4:2) und Polizei SV (5:1). „Drei Spiele in Serie haben wir seit drei oder vier Jahren nicht mehr geholt“, sagt Wittkopf. Am drittletzten Spieltag war der Klassenerhalt mit einem 2:2 gegen Fortuna besiegelt. Da fiel es nicht weiter ins Gewicht, dass die Viktoria die Saison mit fünf sieglosen Spielen beendete.