GHTC vor Heimspiel gegen Mannheim : Der Branchenprimus ist zu Gast

Tennis-Bundesliga Am Sonntag empfängt der Gladbacher HTC in der Bundesliga Serienmeister Grün-Weiss Mannheim. Die Kaderzusammenstellung erweist sich jedoch als kompliziert.

Immerhin vier Spieler hat Schmidt für das Spiel am Sonntag jedoch fix: den Spanier Albert Ramos, die Nummer zwei im Kader, Daniel Altmaier und die Doppelspezialisten Tim Sandkaulen und Robin Haase. „Damit haben wir schon eine ordentliche Mannschaft beisammen“, sagt Schmidt. Ramos und Altmaier waren unter der Woche bereits früh beim Turnier in Bastad ausgeschieden. Für Gstaad und Hamburg gehören beide aufgrund ihres guten Rankings in der Weltrangliste automatisch zum Hauptfeld, müssen daher keine Qualifikation spielen – und stehen am Sonntag zur Verfügung.

Am Freitag waren derweil in Bastad noch Sebastian Baez im Viertelfinale des Einzelwettbewerbes sowie Tomas Etcheverry und Aleksandr Nedovyesov im Doppel im Einsatz. Beim Challenger im niederländischen Ammersford stand Tallon Griekspoor am Freitag ebenfalls im Viertelfinale. Bei diesen Spielern bleibt abzuwarten, ob sie am Sonntag für Gladbach spielen können.

Zu Gast ist dann der Branchenprimus der Liga: Grün-Weiss Mannheim. Zumindest gewann die Mannschaft zuletzt dreimal in Folge den Titel und belegt dieses Jahr aktuell Platz zwei (5:1 Punkte) in der Tabelle; zwei Plätze vor dem GHTC (4:2). „Mannheim hat beim Kader natürlich das gleiche Problem wie wir, aber die werden nie mit schlechter Mannschaft auflaufen“, sagt Schmidt. Die Meldeliste der Mannheimer schmückt seit Jahren an der Spitze der Name Dominic Thiem. Der Österreicher, 2020 Sieger der US Open, griff allerdings zuletzt 2018 für Mannheim in der Bundesliga zum Schläger. Und auch für das Spiel am Sonntag in Mönchengladbach ist ein Einsatz von Thiem quasi ausgeschlossen – aktuell spielt auch er in Bastad. Mit Spielern wie Pedro Martinez, Dusan Lajovic, Federico Delbonis oder den beiden deutschen Profis Dominik Koepfer und Maximilian Materer verfügt der Kader aber auch ansonsten über genügend international erfahrende Akteure.