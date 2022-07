Vor dem Fußballstart: VfL Jüchen/Garzweiler : Ein Favorit im Kampf um den Aufstieg in die Landesliga

Der Ex-Borussa Jochen Schumacher steht Chefcoach Marcel Winkens als Co-Trainer zu Verfügung, könnte im Notfall aber auch noch mal auf dem Spielfeld aushelfen. Foto: Woitschuetzke,Andreas (woi)

Jüchen Die Personalsorgen lassen dem Bezirksliga-Vizemeister weiterhin keine Ruhe, Trainer Marcel Winkens ist weiterhin auf der Suche nach Verstärkung.

Von Noah Knothe

Die vergangene Saison hätte für die Viktoria kaum besser laufen können. Mit 22 Saisonsiegen verbesserten sie ihren vereinsinternen Rekord um einen Sieg. Dennoch reichte es am Ende nur für die Vizemeisterschaft, mit 14 Punkten Vorsprung auf den Tabellendritten. Top-Stürmer Fatlum Ahmeti sorgte mit 22 Saisontoren vorne für Aufruhr, während der 91-fache Zweitligaprofi Tim Heubach den Laden hinten zusammen hielt. Auch in der kommenden Saison werden beide eine tragende Rolle im Aufstiegsrennen einnehmen.

Die sportliche Leistung in der Saison 2021/22 stimmte, dennoch hatte der VfL mit dem dünnen Kader zu kämpfen. Auch zur neuen Saison ist der Kader in den Augen von Trainer Marcel Winkens noch ausbaufähig. „Wir brauchen noch zwei Spieler. Wir sind auf der Suche, aber der Markt ist nahezu leer. Außerdem muss die Einstellung stimmen, das war bei einigen Spielern nicht der Fall“, präzisiert er.

Jüchen verlor in diesem Sommer einige Leistungsträger: Adama Bance musste verletzungsbedingt seine Kariere beenden, Winterneuzugang Nils Friebe kehrt in die USA zurück, könnte jedoch in der Rückrunde wieder zur Mannschaft stoßen. Zudem haben die drei Japaner Hiroto Kato, Shunsuke Takahashi und Fumihiro Tabuse den Verein verlassen. „Die Abgänge tun uns richtig weh. Mit Adama, Hiroto und Nils geht uns sehr viel Tempo in der Offensive verloren. Nils hat in seiner kurzen Zeit bei uns bewiesen, dass er Spiele entscheiden kann“, sagt Winkens. Eine Nachfolger für Nils Friebe wurde jedoch schnell gefunden: Mohamed Aziz Abassi kommt von Bezirksligaabsteiger SV Uedesheim. „Aziz ist ein robuster Stürmer der den Ball vorne festmachen kann, zudem ist er technisch extrem stark“, sagt sein neuer Trainer. Auch Lirim Iberdemaj kommt vom SVÜ. Der Torhüter soll sich einen Konkurrenzkampf mit Ex-Regionalligaspieler Felix Thienel liefern. Der japanische Neuzugang Fumihiro Tabuse wird mit einem Kreuzbandriss lange ausfallen.

Während die Spielersuche nur schleppend vorangeht, hat sich das Trainer- und Betreuer-Team vergrößert. Nun stehen neun Verantwortliche hinter der Mannschaft. Einer der neuen im Staff ist Co-Trainer Jochen Schumacher, der bereits bei den Testspielen in Abwesenheit Winkens die Verantwortung übernahm. Der 33-Jährige kommt aus der Jugend von Borussia Mönchengladbach und absolvierte 130 Spiele in der Regionalliga. Nur wenn Not am Mann ist, will er noch mal in der Bezirksliga auflaufen. Wegen der angespannte Situation hält sich Winkens mit großen Zielen zurück: „Es werden wahrscheinlich fünf Mannschaften oben mitspielen und wir wollen dazu gehören, aber ein Aufstieg ist keine Pflicht“, erklärt er.