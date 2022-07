Turbulente Tage beim Aufsteiger : Teilnahme von Concordia Viersen an der A-Liga ist ungewiss

Teilnahme von Concordia Viersen an der A-Liga ist ungewiss

Concordia Viersen steht vor entscheidenden Tagen, ob die Mannschaft kommende Saison in der A-Liga spielt. Foto: Heiko van der Velden

Fussball-Kreisliga Nach dem Aufstieg erlebte Concordia Viersen eine beispiellose Euphoriebremse: Der Trainer musste gehen, ein Großteil der Mannschaft kündigte seinen Abschied an. Nun bahnt sich offenbar aber eine Wende an.

(heve) Bei BW Concordia Viersen ist weiterhin vieles ungewiss. Noch immer steht nicht fest, ob die erste Mannschaft nach dem Aufstieg auch wirklich in der Kreisliga A antritt. Aufgrund des Verzichts der SpVg Odenkirchen II standen die Concorden trotz der 0:1-Niederlage im Relegationsspiel als Aufsteiger fest. Im Anschluss verflog jedoch die Euphorie: Während und nach der gemeinsamen Mannschaftsfahrt kündigten bereits einige der Spieler ihren Abschied trotz Zusage an, woraufhin die Verantwortlichen nach einer Vorstandssitzung plötzlich Aufstiegscoach Tobias Beier entließen. Auch in der Hoffnung, die Spieler dadurch noch zum Verbleib zu bewegen.