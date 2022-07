Große Ehre für Reiterin aus Gladbach : Goldenes Reitabzeichen für Sandra Hillers

Sandra Hillers vom RC Heidgesberg-Mönchengladbach mit „Dancing Carlos“. Sie darf künftig das Goldene Reitabzeichen tragen. Foto: Jasmin Metzner

Reiten Die Reiterin vom RC Heidgesberg-Mönchengladbach ist für ihre Erfolge geehrt worden. Drei Pferde prägten ihre Laufbahn: „Novalis“, „What Joy“ und „Dancing Carlos“

Von Paul Offermanns

Die Dressurreiterin Sandra Hillers vom RC Heidgesberg-Mönchengladbach hat bei den 18. Dressurtagen der RSG Niershof das Goldene Reitabzeichen erhalten. Rolf-Peter Fuß, ehemaliger Geschäftsführer beim Pferdesportverband Rheinland, hielt die Laudatio auf Hillers, bevor Peter Lautz, Vizepräsident des Pferdesportverbandes Rheinland, ihr das Goldene Reitabzeichen anheftete. Für viele Reiter bleibt dieses Abzeichen ein Lebenstraum: Das „Goldene“ ist der große Stolz eines jeden Turnierreiters, da es durch sportliche Erfolge erworben wird. Nun wurde auch Hillers diese Ehre zu Teil.

Sie wuchs mit Pferden auf und bekam im Alter von vier Jahren ihr erstes eigenes Pony, sie nannte es „Oskar“. Später bekam sie ein kleines schwarzes Shetty zu Weihnachten. Viele Siege und Platzierungen verbuchte sie bei Springprüfungen der Klasse E bis L und sammelte unzählige Kilometer mit dem Auto samt Hänger. Ebenso gehörte stets das frühe Aufstehen der Eltern dazu. Hillers ritt die Finalprüfungen des Jugend-Super Championats in Springen und in der Kombination (Dressur und Springen auf L-Basis mit einem Pferd) und wurde Kreismeisterin der Stadt Mönchengladbach bei den Junioren und Senioren in der Dressur und in der Kombination.

Bei dem Pferd „Novalis“ war es bei beiden Liebe auf den ersten Blick. „Novalis“ stand eigentlich nur für kurze Zeit zur Reha im Stall des Vaters. Hillers kümmerte sich um den Patienten. Erst ein Jahr später kam das Pferd in den heimatlichen Stall zurück. „Novalis“ hatte sich zuvor nirgendwo benommen, er konnte nicht springen. Also ging es zum Dressur-Stützpunkttraining nach Wickrath zu Paul Beck, der dann auch lange Jahre dieses Paar erfolgreich trainierte. Schnell ging es von L- zur M-Dressur und im Alter von 18 Jahren stand 1996 die erste gemeinsame S-Dressur auf dem Programm. Die Zeit mit „Novalis“ bei Paul Beck war ein Erfolg mit hohen Platzierungen bis in die Kategorie „S**“. Sogar bis in den Landeskader Rheinland schafften es die beiden.

Der erste Sieg für Hillers kam dann mit dem Nachwuchspferd „What Joy“, auch „Lumpi“ genannt. Er bestritt mir ihr den ganzen Weg von der Reitpferdeprüfung bis zur „S***“. Unterstützt wurde das Paar durch den Ausbilder Michael Faßbender. Die erste goldene Schleife gab es vor 15 Jahren auf dem Turnier in Hückelhoven-Ratheim. 2008 und 2009 kamen dann jeweils drei weitere Siege und der Sieg im FAB-Cup (2008) und Platzierungen bis in die Kategorie „S***“ dazu.

2011 ist „Dancing Carlos“ geboren worden. Der Züchter sagt damals: „Sandra, nicht aufgeben, ich habe da einen für dich, mit dem machst du das Goldene Reitabzeichen.“ Also wurde eine neue Reise mit Carlos gestartet. Seit drei Jahre werden Reiter und Pferd vom Krefelder Erfolgstrainer Heiner Schiergen trainiert. Die fehlenden Siege zum Goldenen Reitabzeichen kamen im vergangenen Jahr in Neuss und in Wickrath hinzu. „Carlos ist ein unglaublich liebes, personenbezogenes und überaus talentiertes Pferd. Der hat noch nie irgendetwas Böses gemacht und ein Herz aus Gold“, sagt Hillers.