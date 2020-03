Fußball-Bezirksliga : Tayfun Yilmaz entscheidet das Topspiel

Voller Einsatz: Kleinenbroichs Jonas Königs (r.) im Zweikampf mit Viersens Abdulkerim Arslan. Der FC setzte sich am Ende knapp durch und siegte 1:0. Foto: Dieter Wiechmann

Fußball-Bezirksliga Bezirksliga-Tabellenführer 1. FC Viersen festigt seine Position durch ein 1:0 bei Verfolger Teutonia Kleinenbroich. Knappe Siege gibt es auch für Jüchen, Lürrip und den TDFV Viersen, der damit seine Chancen im Abstiegskampf verbessert.

Von Horst Höckendorf und Steven Salentin

Durch das 1:0 im Spitzenspiel hat der 1. FC Viersen nun schon vier Punkte Vorsprung an der Tabellenspitze. Es gab indes noch viele weitere enge Begegnungen am 23. Spieltag. Dabei kassierten der Rheydter SV und Fortuna Dilkrath ganz späte Niederlagen.

Teutonia Kleinenbroich - 1.FC Viersen 0:1 (0:1). Wie schon im Hinspiel reichte auch dieses Mal nur ein einziger Treffer zum Sieg. Und erneut waren es wie schon in der Hinserie die Gäste, die die drei Zähler aus der Spitzenpaarung entführten. „Viersen nutzte gleich seine erste große Chance zum Tor, als wir nicht ganz auf der Höhe waren. Ab der 60. Minute spielte Viersen dann auf Zeit und wir hätten da den Ausgleich markieren können“, sagte Norbert Müller. Und sein Partner Björn Linevondeberg ergänzte: „Uns fehlte heute das Quäntchen Glück, dass auch mal ein Ball durchrutscht.“ Tayfun Yilmaz traf in der 34. Minute zum entscheidenden Tor. „Das war ein großer Schritt für uns. Kleinenbroich war defensiv extrem gut. Es war ein Kampfspiel mit einem guten Ende für uns“, sagte Viersens Coach Kemal Kuc.

VfL Jüchen - VfL Willich 3:2 (0:1). Erst in der zweiten Halbzeit fand Jüchen zu seinem Spiel und drehte den Halbzeitrückstand binnen einer knappen halben Stunde in eine 3:1-Führung um. Justin Kuhlen (57.) und Berkant Des (69./85.) schossen die Tore für Jüchen, das in der Nachspielzeit noch den zweiten Gegentreffer kassierte.

Bayer Dormagen - Rheydter SV 2:1 (0:1). Lamin Fuchs traf bereits nach elf Minuten zur Rheydter Führung und hatte wenig später auch das 2:0 auf dem Fuß, vergab aber diese Riesenchance. Anscheinend noch mit den Gedanken in der Kabine, ließ der „Spö“ den Ausgleich zu (53.). RSV-Coach Rene Schnitzler brachte in der Schlussphase Lawrence Aidoo, um doch noch mit drei Punkten im Gepäck die Heimreise anzutreten. Aber der späte Siegtreffer gelang dem gastgebenden TSV in der 93. Minute. „Aufgrund der vielen Ausfälle – fünf Stammspieler fehlten – war heute leider nicht mehr drin. Aber die Jungs haben bis zum Umfallen gekämpft“, sagte Schnitzler.

Sportfreunde Neuwerk - SV Lürrip 0:1 (0:1). „Wir hatten zwar mehr vom Spiel, waren aber nicht zwingend genug. Zudem fehlte uns das nötige Glück, und Lürrips Torhüter stand einem Torerfolg im Wege“, sagte Neuwerks Trainer Michele Fasanelli. Auf der Gegenseite wurde der Derbysieg gebührend gefeiert. „Aber ab Dienstag zum nächsten Training ist dann alles vergessen und der Fokus auf das nächste Spiel ausgerichtet“, sagte Lürrips Dominik Pasculli ganz nüchtern. „Wir hatten heute das nötige Glück, einen klasse Torhüter und Michael Kersten“, fügte er hinzu. Kerstens unhaltbarer Distanzschuss in der 20. Minute sollte der einzige Treffer bleiben.

SSV Grefrath – SpVg Odenkirchen 4:2 (0:0). Nach einer torlosen ersten Hälfte nahm das Spiel im zweiten Durchgang an Fahrt auf. Erst als die Lage schon aussichtlos schien, brachten Oliver Schoepp (76.) und Damian Schriefers (83.) Odenkirchen noch einmal auf 2:3 heran. Vier Minuten vor Schluss allerdings begrub Christopher Claeren dann alle Hoffnungen auf einen Punktgewinn. Die Sportvereinigung rutscht dadurch auf den letzten Tabellenplatz ab.

DJK Fortuna Dilkrath – SV Vorst 2:3 (2:2). Die erste Niederlage 2020 gestaltete sich für die Fortuna äußerst bitter. Auf zwei Vorster Führungstreffer (22. und 40.) hatten die Spieler von Trainer Tommy Offermanns in Person von Erdal Tuna (27.) und Dennis Parzych (44.) noch eine Antwort parat gehabt. Für einen neuerlichen Ausgleich fehlte aber schlicht die Zeit, denn der zuvor bereits erfolgreiche Niklas Schubert sicherte seinen Vorstern erst ganz kurz vor dem Spielende (89.) drei wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg.