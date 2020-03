Frauenhandball : Rheydt auf Erfolgswelle und Lobberich mit Comeback

Frauenhandball Die heimischen Teams gaben sich keine Blöße und feierten wichtige Siege.

Der Rheydter TV schwimmt in der Oberliga weiter auf einer Erfolgswelle und gewann nun auch die Partie beim TV Biefang mit 24:22 (14:11). Anfangs ließen die Gäste noch die eine oder andere Chance liegen, wussten sich im weiteren Spielverlauf jedoch deutlich zu steigern. „Letztlich haben wir die Aufgabe souverän gelöst“, so Trainer Manfred Wählen. „Es war zwar keine Top-Leistung, aber nach Karneval und dem Spielausfall in der letzten Woche war es für uns wichtig, wieder in den Rhythmus zu kommen.“ RTV-Tore: Sabrina Schmitz (6), Laura Stemmer (6/5), Nicole Andes, Ricarda Linevondenberg (je 3), Suzana Ramaj, Hannah Schaaf (je 2), Sonja Monjean und Tabea Schmidt.

Im Vorfeld forderte Marcel Schatten, Trainer des TV Lobberich, einen klaren Sieg gegen den TV Beyeröhde II, was seine Schützlinge dann beim 36:26 (17:12) auch in die Tat umsetzten. In den ersten 20 Minuten hatten die Gastgeberinnen zwar noch leichtere Schwierigkeiten in der Deckung, was sich dann legte. Lobberich hielt das Tempo über die gesamte Zeit sehr hoch und spielte die Gäste dann an die Wand. Nach einer Operaton und einer längeren Pause feierte Torhüterin Nina Kornfeld ein gelungenes Comeback. TVL-Tore: Katharina Weiss (10/8), Kyra Mannheim (6), Anna Kössl (5), Melanie Ensen (5/2), Isabelle Inkmann (4), Pauline Sirries (2/1), Nadine Ensen, Hannah Opitz, Anna Otten und Anne-Sophie Emmerich.