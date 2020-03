Fußball-Landesliga : U19-Talent beschert dem FC drei Punkte

Fußball-Landesliga Lasse Boermans schoss beide Mönchengladbacher Tore beim 2:1-Erfolg im Derby bei den VSF Amern.

Der ASV Süchteln hatte am Sonntag unfreiwillig spilefrei. Die Partie beim SV Hönnepel-Niedermörmter war bereits am Freitag wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt worden. Die Partie soll nun am 13. April nachgeholt werden. Die VSF Amern waren dagegen im Einsatz, im Derby gegen die 1. FC Mönchengladbach allerdings nicht erfolgreich. Auch Schlusslicht Giesenkirchen verlor.

In der zweiten Halbzeit nahm die Partie dann richtig Fahrt auf. Gleich zu Beginn setzte sich Oguz Ayan (46.) auf der linken Außenlinie durch, sah in der Mitte Cakir, doch Amerns Christofer Feyen und Volkan Akyil behielten den Überblick und brachten den Ball so aus der Gefahrenzone. Einen kurzen Augenblick später fiel der Ausgleich. Nachdem Maximilian Gotzen den freistehenden Karim Sharaf (49.) in Szene gesetzt hatte, traf dieser durch die Beine von FC-Keeper Niklas Linke zum 1:1. Doch Boermans (64.) sorgte nach Vorarbeit von Ayan anschließend für die erneute Führung der Gäste. „Wir haben aktuell große Kaderprobleme, doch die Jungen machen ihre Sache gut“, zeigte sich Mitschkowski zufrieden mit der Leistung von Boermans und weiteren Talenten.