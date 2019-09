2:2 im Spitzenspiel gegen Mennrath : Erster Punktverlust für Kleinenbroich

Mönchengladbach Der Tabellenführer der Fußball-Bezirksliga, Teutonia Kleinenbroich, bleibt unbesiegt, gibt aber im Topspiel gegen Mennrath die ersten Punkte ab. Odenkirchen holt gegen den Rheydter SV nach einem 0:3-Rückstand noch ein 3:3. Lürrip siegt 4:2.

Alle Augen waren auf das Topspiel in Kleinenbroich zwischen dem Tabellenführer und Mennrath gerichtet. Am Ende trennten sich die beiden Spitzenteams 2:2. Jüchen setzt sich knapp gegen Vorst durch. Der Rheydter SV gibt einen Drei-Tore-Vorsprung aus der Hand und lässt Odenkirchen noch ausgleichen. Neuwerk und Lürrip gewinnen ihre Auswärtsbegegnungen.

Teutonia Kleinenbroich - Victoria Mennrath 2:2 (1:2). Zwar ging der Tabellenführer durch Dominik Klouth früh mit 1:0 in Führung (10.), allerdings „aus abseitsverdächtiger Position“, wie Mennraths Simon Netten fand. Paul Szymanski sorgte dann aber mit seinem Doppelpack (18./36.) für die zu diesem Zeitpunkt verdiente Mennrather Führung, wie beide Trainer übereinstimmend sagten. „Aber aufgrund der zweiten Halbzeit geht das Unentschieden dann doch in Ordnung. Wir hatten Chancen zum Ausgleich, der dann noch per Handelfmeter in der Nachspielzeit fiel“, erklärte Teutonias Co-Trainer Björn Linevondeberg. Dagegen redete Netten von einer krassen Fehlentscheidung, die zum Strafstoß führte. Ein langer Ball flog Richtung Mennrather Strafraum. Andre Dietze traf im Rauslaufen das Spielgerät nicht richtig, sodass der Ball dann Tobias Schütz vom Oberschenkel an den nicht angelegten Arm prallte. Schütz sah dafür die Rote Karte, den fälligen Strafstoß verwandelte Jonas Vincent Königs zum umjubelten Ausgleich der Teutonen (90.+3).