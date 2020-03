Fußball-Kreisliga A : Philipp Saße genügen 20 Minuten für vier Treffer

Fußball, Kreisliga A Während Fortuna Mönchengladbach einen 6:1-Erfolg gegen den 1. FC Viersen II feierte, musste sich Spitzenreiter SC Hardt mit einem Unentschieden begnügen.

Türkiyemspor - SC Hardt 2:2 (2:1). Das Spitzenspiel der Kreisliga A hätte eigentlich nur einen Sieger sehen dürfen, denn Türkiyemspor war über 90 Minuten die spielbestimmende Mannschaft – wären da nur nicht die Schlusssekunden in beiden Halbzeiten. Nach den Toren von Hasan Er (12.) und Sercan Salgin (33.) war es ein Eigentor Timmur Arslans, der Sekunden vor dem Pausenpfiff einen Hardter Freistoss ins eigene Tor abfälschte. Und Nils Schleszies traf in der dritten Minute der Nachspielzeit freistehend per Kopf zum glücklichen Unentschieden. Türkiyem-Trainer Aytac Azmaz ärgerte sich trotz der hervorragenden Leistung seines Teams über die kleinen individuellen Fehler, die letztendlich zwei Zähler kosteten. „Unser Matchplan ist voll aufgegangen. Hardt hatte so gut wie keine klaren Chancen, wir dagegen haben gleich drei dicke, darunter einen Elfmeter, fahrlässig vergeben“, erklärte Azmaz.