Handball-Oberliga : Lobberich gelingt Wiedergutmachung

Handball-Oberliga Die Angst vor dem Coronavirus sorgt weiterhin für Spielausfälle. Jetzt ist auch Borussia Mönchengladbach betroffen, weil die HSG Hiesfeld/Aldenrade aus Angst vor Ansteckungen absagte. Ein neuer Termin steht noch nicht fest.

Nach dem peinlichen Auftritt in der Vorwoche bei der 23.34-Niederlage in Hiesfeld war beim TV Lobberich Wiedergutmachung angesagt. Das Vorhaben wurde in die Tat umgesetzt und der TV Oppum vor heimischer Kulisse mit 27:24 (14:12) bezwungen. „Ich bin heute sehr zufrieden“, sagte Trainer Christopher Liedtke. „Wir sind wieder mit der richtigen Einstellung an diese Aufgabe herangegangen und haben einen wirklich zielstrebigen Auftritt an den Tag gelegt.“