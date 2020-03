Fußball-Oberliga : Nettetaler denken in Sachen Reserve über einen Rückzug nach

Milun Novakovic hat in Nettetal ein schweres Amt. Foto: FuPa

Fußball Die A-Liga-Mannschaft des SCU trat jüngst nur zu neunt an. Der Oberliga-Kader kämpft aber auch mit Personalproblemen, am Sonntag geht’s daheim gegen Kleve.

Von David Beineke

Die Verantwortlichen des SC Union Nettetal sind aktuell wirklich nicht zu beneiden. Zwar läuft schon seit Längerem in der ersten (Oberliga) und zweiten Mannschaft (Kreisliga A) wenig zusammen, doch jüngst spitzt sich die Lage immer weiter zu. Immerhin gibt es in der Erstvertretung trotz der Negativserie von mittlerweile elf Partien ohne Sieg und ein paar unzufriedener Spieler noch eine so gute Moral, dass sich das Team in den ersten Spielen des neuen Jahres wettbewerbsfähig präsentierte. Weil das in der Reserve komplett anders aussieht, wird jetzt im Verein sogar über einen Rückzug diskutiert.

Sah die erste Partie nach der Winterpause unter dem neuen Trainer Milun Novakovic mit vier Akteuren aus der Oberliga noch ordentlich aus (1:2 gegen Bockum), lief in den nächsten Spielen nicht mehr viel zusammen. Dem 0:8 gegen Teutonia St. Tönis II folgte ein 0:5 beim VfB Uerdingen. Doch fast noch schlimmer als das Ergebnis war, dass die Nettetaler in Krefeld nur mit neun Akteuren aufliefen und die Partie schon nach 21 Minuten abgebrochen wurde. „Einige Spieler handeln aktuell nicht im Sinne des Vereins“, sagt SCU-Abteilungsleiter Dirk Rie­ther. Die Nettetaler denken aktuell intensiv darüber nach, wie sie damit umgehen. Sollte es zu einer Trennung kommen, könnte das zur Folge haben, dass es nicht mehr genügend Akteure gibt, um den Spielbetrieb aufrecht zu halten und noch realistische Chancen auf den A-Liga-Verbleib zu haben. Ob der SCU am Sonntag zur Heimpartie gegen TSV Kaldenkirchen antritt, sollte am Freitagabend entschieden werden. „Ob wir die Mannschaft komplett zurückziehen, darüber sprechen wir in der kommenden Woche“, erklärt Dirk Riether.