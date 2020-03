Handball-Verbandsliga : TSV-Coach ist von seinem Team maßlos enttäsucht

Handball-Verbandsliga Der TSV Kaldenkirchen verlor beim TV Kapellen 22:24. Auch Lürrip konnte nicht gewinnen.

Mit einer 22:24 (8:12)-Niederlage beim TV Kapellen musste sich der TSV Kaldenkirchen wieder auf den Heimweg machen. Eigentlich kein Grund, um sich über die Vorstellung der Mannschaft aufzuregen, stellt Kapellen doch eine der besten Teams der Liga. „Wir haben heute gespielt wie ein Abstiegskandidat“, ärgerte sich Trainer Rüdiger Winter maßlos. „Eine vernünftige Einstellung zum Spiel haben ich überhaupt nicht gesehen. Ausnahmen sind Maik Tötsches, der in Manndeckung genommen wurde, und unser Torhüter Christian Thommessen, der eine Blambage verhindert hat.“ Dabei konnte Kaldenkirchen noch froh sein, dass die Hausherren verletzungsbedingt nur mit einem Rumpfkader antraten. „Wäre Kapellen heute mit voller Kapelle angetreten, dann hätten wir heute eine Katastrophe erlebt. Das war die mit Abstand schlechteste Leistung in dieser Saison, und so kann es auf gar keinen Fall weitergehen.“ TSV-Tore: M. Coenen, Huckemann (je 5), Tötsches (4/1), S. Coenen (3/1), Rassmann (2), N. Coenen, König und Rosati.