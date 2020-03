Handball-Regionalliga : Korschenbroich beendet kleine Durststrecke

Handball-Regionalliga Dank einer souveränen Vorstellung beim 34:23 gegen Remscheid festigt der TVK den dritten Platz.

Dabei wussten sich die Hausherren gegenüber den Vorwochen insbesondere im Angriff zu steigern und ließen dem abstiegsbedrohten Neuling letztlich nicht den Hauch einer Chance. Besonders auffällig und auch erfreulich war die Tatsache, dass sich die Schützlinge von Trainer Dirk Wolf von jeder Position als sehr torgefährlich erwiesen, was auch die Tatsache belegt, dass sich jeder Feldspieler in die Torschützenliste eintragen konnte. Allerdings bedurfte es jedoch einer längeren Anlaufzeit, bis sich die Gastgeber von den tapfer kämpfenden Oberbergischen absetzen konnten, so stand es in der 26. Minute noch knapp 12:10 für den TVK. In der verbleibenden Zeit bis zum Halbzeitpfiff konnte der TVK dann jedoch noch einen beruhigenden Vorsprung herausspielen.