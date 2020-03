Frauenfußball : 3:1-Erfolg im Spitzenspiel trotz Pausenrückstands

Frauenfußball Der 1. FC Mönchengladbach hat im Kampf um den Aufstieg in die Frauen-Regionalliga ein Ausrufezeichen gesetzt.

Der Tabellenzweite gewann bei Niederrheinliga-Spitzenreiter MSV Duisburg II trotz eines 0:1-Pausenrückstands noch 3:1. Sarah Schmitz mit einem Doppelpack (49. Minute und in der Nachspielzeit) sowie Misaki Arai (79.) drehten in der zweiten Halbzeit die Partie. Mit dem Sieg hat der 1. FC nach Punkten gleichgezogen mit Duisburg, hat allerdings die deutliche schlechtere Tordifferenz sowie eine Partie mehr absolviert.

Dagegen musste Borussias Zweitvertretung in der Regionalliga eine 1:2 (1:1)-Niederlage bei Alemannia Aachen hinnehmen. Lotte Vane brachte den Tabellenneunten zwar in der 42. Spielminute in Führung, der Ausgleich der Gastgeberinnen fiel jedoch postwendend. Und in der 70. Minute gelang Aachen der Siegtreffer. Für die Gladbacherinnen um Trainer Michael Vonderbank war es im zweiten Spiel nach der Winterpause die zweite Niederlage.