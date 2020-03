Handball : Gäste kommen mit einem neuen Trainer zum TVK

Handball Vor dem Gastspiel in Korschenbroich trennte sich die HG Remscheid von Frank Berblinger.

Einfache Aufgaben gibt es ohnehin keine in der Regionalliga Nordrhein. Die des TV Korschenbroich dürfte am Samstagabend jedoch besonders schwierig sein. Denn bei den Gästen von der HG Remscheid, die sich ab 19.30 Uhr in der Waldsporthalle vorstellen, brennt der Baum.