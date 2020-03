Aus den Vereinen : FC sucht Termin für Versammlung der Mitglieder

Beim 1. FC Mönchengladbach, dem ältestenden Verein im Wetsdeutschen Fußballverband, geht es aktuell hoch her. Foto: imago sportfotodienst

Aus den Vereinen Christian Oh hat am Freitag in seiner Funktion als Vorsitzender des 1. FC Mönchengladbach auf die am vergangenen Freitag schriftlich bei ihm eingegangene Aufforderung reagiert, bis zum 20. März eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen.

Geht es nach ihm, wird es am Mittwoch, 25. März, im Theater im Gründungshaus (TiG) die schon länger geplante Mitgliederversammlung geben, in die der Tagesordnungspunkt „Abberufung des Vorstands und Neuwahlen“ intergriert wird.

Anfang der Woche war bekannt geworden, dass eine Opposition mit Ralf Vander, aktuell Leiter der Abteilung Frauenfußball, und dem ehemaligen FC-Vorsitzenden Uwe Röhrhoff an der Spitze deutlich über zehn Prozent der Mitglieder dazu gebracht hatte, für die schnelle Einberufung einer außerordentlichen Mitgliedeversammlung zu unterschreiben. Ziel ist es, den aktuell nur noch aus Christian Oh und Schatzmeisterin Yvonne Feldberg bestehenden Vorstand abzulösen. Die Opposition kritisiert die Kommunikationskultur im Verein und befürchtet zahlreiche Spielerabgänge bei den Senioren und Junioren, die dem Verein schaden könnten.