Corona aktuell : Keine neuen Fälle in Leichlingen – Inzidenz liegt im Kreis bei 13,1

Rheinisch-Bergischer Kreis Inzwischen müssen sich im Rheinisch-Bergischen Kreis wieder mehr als 220 Menschen in Quarantäne aufhalten.

Aktuell Infizierte 99 (5 in der Blütenstadt). Eine Person, die an Covid-19 erkrankt ist, befindet sich aktuell in einem Krankenhaus im Kreisgebiet in stationärer Behandlung.